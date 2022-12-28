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地方選舉慘敗 段宜康：2020大勝忘記謙卑沒了敏感度

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨前立委段宜康。圖／本報系資料照
民進黨前立委段宜康。圖／本報系資料照

民進黨九合一選舉慘敗，民進黨前立委段宜康今天接受網路節目專訪分析，民進黨從2020年勝選後，已經忘記謙卑，更成為一個「老化的執政團隊」，選前還一再宣傳防疫有成，這是最大危機，代表政府與人民感受差很遠，2020總統立委選舉大勝，讓民進黨驕傲起來，忘記謙卑，以致於這點敏感度都沒了。

段宜康指出，這次選票被輾壓，確實與預期不同，不少地方操盤手選前都認為會任選，結果卻不如預期，原因在於疫情當下，對執政者本來就難以期待選得好，但關鍵在於執政黨是否有察覺問題，他認為沒有，因為選前還在宣傳防疫有成、經濟表現亮眼，顯然跟民眾感受有段差距。

段宜康說，當外界質疑疫苗採購等問題，總稱是「抹黑」反擊，但回顧疫情爆發以來，不論是疫苗施打、快篩購買，都造成民眾生活不方便；尤其是疫情大爆發後，政府總是以「別人比我們更慘」，但一條命就是一條命。在野黨批評執政黨只會講數字，「回過頭看，這是沒有錯啊」。

段宜康說，民進黨過去引以為傲的選舉技術是「我知道人民在想什麼、想要看到什麼、想要得到什麼」，以此做為選舉訴求，並讓選民看到「我是你期待的」。但2020年的大勝讓民進黨驕傲起來了，忘記謙卑，「這點的敏銳度已經沒有了。」

民進黨此次慘敗，是否跟國民黨選戰策略操作成功有關，段宜康說，民進黨忘記過去常掛在嘴邊的謙卑，是否有對於封鎖國境、禁止內用等，造成民眾痛苦感到愧疚，或許國民黨抹黑有很大比例不是事實，卻講出部分人的心聲。

民進黨 段宜康 九合一選舉

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