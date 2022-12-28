陽明交大碩論被認定抄襲、學位被撤 林耕仁道歉了

國民黨新竹市長落選人、前議員林耕仁的陽明交大碩士論文今年9月初遭民進黨質疑涉嫌抄襲，經校方學倫單位獨立審查，今確定撤銷學位，理由是抄襲與未適當引註。林耕仁今天下午在臉書發文表示，「尊重學倫會決議，向社會大眾致歉」，並強調「既然錯了就要承認及道歉，不逃避、不狡辯」，自己坦然接受校方的判定。

林耕仁說，陽明交大學學倫會決議撤銷他本人碩士論文以及學位，對於學倫會基於學術規範作出的決定，「我完全尊重並虛心接受」，也同時向陽明交通大學校方、論文指導教授、師長、同學以及校友，致上最深的歉意，由於個人因素以及參與選舉，在過去這段時間衍生出諸多風波，造成外界紛擾，對此深感抱歉。

林耕仁也提到，選舉期間出現質疑他的論文時，自己立刻自送陽明交通大學學倫會調查，也出席審查會親自說明。學倫會委員對於論文內容以及寫作方法該如何正確引注，也提出許多問題及指導，讓他學習甚多，也深刻明白求學期間，對於恪守學術倫理與規範並不完全了解，並深刻體認學海無涯的，自己仍有許多改進與檢討的空間。

林耕仁回憶，自己當初進入陽明交通大學就讀管理學程碩士班，是基於熱愛新竹這座城市，希望以市議員角度出發，針對交通、治安、觀光等市政觀察、市民陳情、協助處理的各類選民服務情境等節作為基礎，透過文獻搜集與探討方式，以管理專業所延伸的學理加以論證剖析，初衷是希望針對市民關切的議題找出可精進的市政方向。

然而，撰寫論文期間，由於學術規範上認知的不足，在引述資料過程中，未完整標記出處來源，學倫會因而認定有瑕疵、漏引等學術缺失。林耕仁強調「作為論文的作者即便個人沒有抄襲的主觀動機，也必須要為客觀上的學術缺漏負起完全的責任。」

林耕仁說，不管是中華大學論文，又或者陽明交通大學論文，自己始終的立場都是尊重也接受校方學倫會的所有決定，也必須要為自身在論文的內容負起全部的責任。

林耕仁說，感謝學倫會委員的指正與建議，學習之路本就無止盡。本人對於當初撰寫碩士論文的認知本是有引述來源就好，但學術領域無法便宜行事，自己的認知跟該有的標準還是有落差，其實應用最嚴謹的標準要求自我。

「校方用高標準檢視論文及審查，我完全尊重且全然接受」，林耕仁說，經此結果，自己也深知自己在學術領域並非專業，他也要特別感謝過去給本人指導的師長、教授給予進修學習的機會，此次論文撤銷結果，「所有的責任都在我身上」，老師都是兢兢業業的教學，是其個人的疏失和疏漏與指導師長均無關。

林耕仁最後也再次向校方、師長、同學、校友以及社會大眾道歉，「我認為既然錯了就要承認及道歉，不逃避、不狡辯，我坦然接受校方的判定」，經此教訓未來也會懇切繼續在學習的道路上努力，充實自我、提升能力，不管在何處都還是要有為新竹市服務的初衷。