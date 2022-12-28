民進黨敗選檢討報告出爐 黑金、論文案、抗中失靈入列

民進黨敗選檢討報告今天出爐，由代理黨主席陳其邁、檢討小組召集人鄭文燦舉行記者會向外界說明。鄭文燦表示，包括黑金、疫情下經濟問題、論文案、抗中失靈、俄烏戰爭後兵役議題之溝通都是主因，也一定會在迎戰2024年總統及立委選舉前，記取教訓、做出改變， 在執政表現上貼近民意需求，在選戰安排上掌握更好的節奏。

鄭文燦首先指出，在疫情的面向上，內需型中小企業、觀光旅宿業、 一般商家受疫情與物價的衝擊，尤其最深。政府透過紓困振興方案，在前兩年雖然發揮相當作用，但第三年的補助金額及適用對象則是否忽略最基層產業、商家需求及民眾感受，都可能成為紓困振興成效是否彰顯的主因。

鄭文燦表示，購買國外疫苗、國產疫苗、疫苗分配等議題，也成為在野黨抨擊重點，無形中也讓民眾結合生活經驗，從疫苗攻防的混亂情況獲得較多對民進黨不利的相關訊息。

在烏俄戰爭的議題上，鄭文燦指出，台灣民眾對於國防安全的關注度提高，也引發兵役役期是否改變的熱烈討論，難免會讓在野黨順著「抗中保台」口號進行負面操作，製造「票投民進黨，青年上戰場」的恐懼牌，進而影響選舉結果。烏俄戰爭連帶造成國際通膨，多項民生知名品牌的調漲， 也確實影響到人民的生活感受；很明顯的，總體經濟的數據表現過於冰冷，人民實質分配所得的影響才是實際的感受。

黑金議題上，鄭文燦指出，在這次選戰過程中， 該議題扭曲了民眾對於民進黨「清廉、勤政、 愛鄉土」的政黨形象，因為未能即時有效說明、清楚處理重大治安、黑金事件，造成執政不力、黑白模糊、執政特權的疑慮，諸如88槍擊案、國人赴柬埔塞工作詐騙案、新北桃園求職擄人案、88會館案等，影響了民眾對於民進黨執政的信任度，都對選情造成了衝擊。

鄭文燦也提及論文案指出，民進黨面對論文案，除了未能及時止血，設下停損點，應處方式也使得外界加深對黨處理態度的不滿，除了造成候選人退選，陣前換將，更影響到年輕族群對於民進黨的信任，進而影響其他縣市選情。

針對提名方式惹議，鄭文燦表示，由於受到疫情影響，整體提名作業到8月中才完成，提名時程太晚，影響到候選人整體選舉工作的進行。 此外，有不少支持者指向是提名制度造成大選結果不利；但若回顧2014年、2018年、2022年等三次提名方式比較，將敗選主因全然歸咎於提名制度，恐須再進一 步商榷。

至於網軍肆虐議題，鄭文燦表示，選後有許多討論將敗選原因歸責於部分網友自發性引起的網路攻防，造成部分民眾的觀感不佳，民進黨則認為並不應該將敗選責任歸責於支持者，應該更謙卑地檢討自己。