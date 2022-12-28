快訊

明年元旦起陸航班乘客加強檢疫專案 一律唾液PCR措施曝光

獨／教會風波宋逸民、小甜甜誰的錯？創始人紀寶如說話了

南投立委補選民進黨擬推蔡培慧 預計下周三中常會通過

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
南投立委補選將於明年3月4日舉行投票，民進黨預計下周三中常會通過，提名前立委蔡培慧投入南投立委補選。本報資料照
南投立委補選將於明年3月4日舉行投票，民進黨預計下周三中常會通過，提名前立委蔡培慧投入南投立委補選。本報資料照

南投縣第2選區立委補選將於明年3月4日舉行，據轉述，民進黨南投立委補選協調小組成員陳茂松今天在民進黨中常會表示，南投立委補選共有三人表達意願，經過溝通協調後，將由前立委蔡培慧出征，預計下周中常會通過人選。

與會人士轉述，陳茂松今天在中常會報告南投立委補選人選，共有蔡培慧等三人表達參選意願，經過溝通協調後，認為蔡培慧有即戰力，預計下周三中常會通過人選。

台北市立委補選將於明年1月8日投票，據與會人士轉述，民進黨代理秘書長林鶴明指出，國民黨立委林奕華明年二月才要就職台北市政府副市長，對國民黨不利，恐會波及王鴻薇選情外，王鴻薇還有落跑爭議，相對之下，吳怡農選務步上軌道，競選總部民調顯示選情朝正向發展。

立委補選 南投 中常會 蔡培慧

延伸閱讀

王鴻薇1月7日選前之夜 馬英九、蔣萬安將出席

張淑娟今出庭 王鴻薇曝她狀態好、堅決不和解

吳怡農被抓包瞄準鏡裝反 王鴻薇：不是拍照擺姿勢就是專家

影／賴清德南投聽取民意 蔡培慧：與勸進立委補選無關

相關新聞

國民黨前議員林耕仁碩論涉抄襲 陽明交大今確定撤銷學位

代表國民黨角逐新竹市長落選的前市議員林耕仁，選舉期間遭檢舉其陽明交大碩士論文涉嫌抄襲，經校方學倫單位獨立審查，今確定撤銷...

南投立委補選民進黨擬推蔡培慧　預計下周三中常會通過

南投縣第2選區立委補選將於明年3月4日舉行，據轉述，民進黨南投立委補選協調小組成員陳茂松今天在民進黨中常會表示，南投立委...

林耕仁論文涉抄襲、碩士學位被撤銷 陽明交大回函曝光

國民黨新竹市長落選人、前議員林耕仁的陽明交大碩士論文今年9月初遭民進黨質疑涉嫌抄襲，經校方學倫單位獨立審查，今確定撤銷碩...

役期最前線／蔡英文拉朝野「分享」延役期責任 民眾黨轟甩鍋、國民黨跟進

蔡總統昨天拍板定案，94年次之後的役男，義務兵役將延長為1年。回顧民國100年底，朝野毫無異議通過兵役法修訂，增列4個月軍事訓練役制度；至於實際擔負戰備的部隊，則全部由志願役官兵組成。11年後，又宣布延長役期，證明政治人物的機關算盡，政治再次凌駕專業。 當初修訂兵役法時，並沒有廢止原本1年義務役的條文，而是兩個制度同時並列，由行政機關依需要決定適用哪一項。換言之，要把兵役改回1年，只需要發布行政命令，直接就可上路。但向來善於政治精算的蔡團隊，在遭逢九合一大敗後，此時在美方壓力下被迫宣布延長兵役，當然不會乖乖把苦酒一飲而盡，而必然要與他人「分享」。

段宜康建議跟黑金劃清界線 點名降低黃承國對黨影響力

民進黨九合一敗選後，蔡英文總統請辭黨主席，目前暫由高雄市長陳其邁代理黨主席，預計明年舉行黨主席補選，僅有副總統賴清德參選...

【重磅快評】避戰不是靠兵役 眾人皆醒唯蔡英文獨醉

蔡英文總統宣布延長義務役兵役役期為一年。網上年輕人談論起來，充滿著欲哭無淚的調性。批踢踢上有人說，如果還是除草、刺槍術那...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。