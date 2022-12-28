南投立委補選民進黨擬推蔡培慧 預計下周三中常會通過
南投縣第2選區立委補選將於明年3月4日舉行，據轉述，民進黨南投立委補選協調小組成員陳茂松今天在民進黨中常會表示，南投立委補選共有三人表達意願，經過溝通協調後，將由前立委蔡培慧出征，預計下周中常會通過人選。
與會人士轉述，陳茂松今天在中常會報告南投立委補選人選，共有蔡培慧等三人表達參選意願，經過溝通協調後，認為蔡培慧有即戰力，預計下周三中常會通過人選。
台北市立委補選將於明年1月8日投票，據與會人士轉述，民進黨代理秘書長林鶴明指出，國民黨立委林奕華明年二月才要就職台北市政府副市長，對國民黨不利，恐會波及王鴻薇選情外，王鴻薇還有落跑爭議，相對之下，吳怡農選務步上軌道，競選總部民調顯示選情朝正向發展。
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