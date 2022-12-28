南投立委補選民進黨擬推蔡培慧　預計下周三中常會通過

蔡總統昨天拍板定案，94年次之後的役男，義務兵役將延長為1年。回顧民國100年底，朝野毫無異議通過兵役法修訂，增列4個月軍事訓練役制度；至於實際擔負戰備的部隊，則全部由志願役官兵組成。11年後，又宣布延長役期，證明政治人物的機關算盡，政治再次凌駕專業。 當初修訂兵役法時，並沒有廢止原本1年義務役的條文，而是兩個制度同時並列，由行政機關依需要決定適用哪一項。換言之，要把兵役改回1年，只需要發布行政命令，直接就可上路。但向來善於政治精算的蔡團隊，在遭逢九合一大敗後，此時在美方壓力下被迫宣布延長兵役，當然不會乖乖把苦酒一飲而盡，而必然要與他人「分享」。

2022-12-28 15:00