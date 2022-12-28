段宜康建議跟黑金劃清界線 點名降低黃承國對黨影響力

民進黨九合一敗選後，蔡英文總統請辭黨主席，目前暫由高雄市長陳其邁代理黨主席，預計明年舉行黨主席補選，僅有副總統賴清德參選。民進黨前立委段宜康表示，未來賴清德擔任黨主席後，立竿見影要處理黑金問題，劃清界線，不一定要開除黨籍，但要降低對黨內影響力。

黑金問題成為民進黨選後檢討的焦點之一，民進黨副秘書長林飛帆日前發文對台南指責，段宜康今天讚賞林飛帆勇敢去指責某些人，應該去想想看，為什麼民進黨會給人這樣的感受，為什麼台南會搞成這樣？當然是現任台南市長黃偉哲和民進黨要負責，政治上必須要處理。

段宜康表示，大家選後都在討論黃承國，問題是證據在哪，但這是不得不處理的問題，建議可以降低在黨內的影響力，讓外界看到民進黨有在處理，畢竟政治必須要劃清界線，如何畫出那條界線確實很難。

對於未來賴清德就任黨主席的任務，段宜康說，如何在短時間內重新把民進黨的大旗舉高，把支持者重新凝聚起來，是賴清德首要的任務，即便非常困難，還是要抱著破釜沉舟的決心，帶領民進黨從谷底爬起來。

段宜康期許，賴清德未來可以展現出過在擔任台南市長時最得到大家喜愛的兩個特點，一個是明知困難還是會去做，以及會關心人民，發自內心沒有架子的去做事，並清楚知道人民的需求，願意克服困難去完成。