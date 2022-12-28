國民黨前議員林耕仁碩論涉抄襲 陽明交大今確定撤銷學位

代表國民黨角逐新竹市長落選的前市議員林耕仁，選舉期間遭檢舉其陽明交大碩士論文涉嫌抄襲，經校方學倫單位獨立審查，今確定撤銷學位，理由是抄襲與未適當引註；記者今致電給林耕仁，但他電話關機，未能取得回應。

對此，陽明交大表示，林耕仁學術倫理案的學生學術倫理審議委員會審議程序終了，已依規定通知被檢舉人、檢舉人及相關單位，並向林生說明救濟程序事項。在救濟程序尚未終了前，不便說明與回應。

林耕仁在參選新竹市長期間，被檢舉中華大學與陽明交大碩士論文都涉嫌抄襲，不過中華大學不分已經在選舉期間確定論文雖有瑕疵，但未達抄襲程度，已要求林補正資料，保住學位，陽明交大的碩論則在今天有結果。

陽明交大學倫單位經審查，認定林耕仁的碩士論文涉及抄襲和未適當引註，經委員會審議後，確定撤銷其碩士論文學位，除已告知當事人與檢舉人，也向林耕仁說明可提出救濟申請。