超徵稅收4.5億元 民眾黨立委籲合理分配經濟果實

台灣民眾黨今舉行記者會回應「還稅於民」等時事議題，立委賴香伶表示，外界對超徵稅收4.5億元有許多看法，希望還稅於民，但照過去經驗看，若想用振興券增加GDP，審計部報告僅0.06%績效，效益不大，卻要耗費20多億印刷費用和大量人力物力，「這些無謂浪費不該再經歷一次」，建議超徵稅收一部份可用於現金普發，同時解決台灣日益嚴重的世代問題。

賴香伶表示，過去三年民進黨對勞保條例修正碰都不敢碰，只不斷用公務預算撥補，根據最新精算報告，勞保2028年就會面臨破產問題，需正視且應有法源將超徵稅款挹注勞保，做為勞保永續發展條例的基金，否則以後繳勞保恐領不到錢。