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超徵稅收4.5億元 民眾黨立委籲合理分配經濟果實

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團今舉行記者會回應時事，（左起）立委賴香伶、邱臣遠、張其祿、陳琬惠。 記者曾學仁／攝影
民眾黨立院黨團今舉行記者會回應時事，（左起）立委賴香伶、邱臣遠、張其祿、陳琬惠。 記者曾學仁／攝影

台灣民眾黨今舉行記者會回應「還稅於民」等時事議題，立委賴香伶表示，外界對超徵稅收4.5億元有許多看法，希望還稅於民，但照過去經驗看，若想用振興券增加GDP，審計部報告僅0.06%績效，效益不大，卻要耗費20多億印刷費用和大量人力物力，「這些無謂浪費不該再經歷一次」，建議超徵稅收一部份可用於現金普發，同時解決台灣日益嚴重的世代問題。

賴香伶表示，過去三年民進黨對勞保條例修正碰都不敢碰，只不斷用公務預算撥補，根據最新精算報告，勞保2028年就會面臨破產問題，需正視且應有法源將超徵稅款挹注勞保，做為勞保永續發展條例的基金，否則以後繳勞保恐領不到錢。

立委陳琬表示，持續性超徵稅收沒有列入政府年度施政規畫的財源，「形同行政部門自行運用的大財庫」，凸顯當前政府財政管理失靈，政府有義務向民眾說明，行政相關部門也該檢討改進，精進預算編列工作。

民眾黨立院黨團今舉行記者會回應時事，（左起）立委賴香伶、邱臣遠、張其祿、陳琬惠。 記者曾學仁／攝影
民眾黨立院黨團今舉行記者會回應時事，（左起）立委賴香伶、邱臣遠、張其祿、陳琬惠。 記者曾學仁／攝影

賴香伶 台灣民眾黨

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