兵役延長 民眾黨團呼籲民進黨團別送立法院審查

民眾黨團今舉行記者會回應兵役延長議題，呼籲蔡政府放棄政治算計，全民國防關乎台灣安全而非謀取政治利益的工具，役期延長不等同輕啟戰端，仍需完整規畫。

民眾黨團認為，既然蔡英文總統已拍板兵役延長，民進黨團就不該再發起立院審查，否則像打臉執政黨政策，應直接送立院備查，不必再拖在野黨下水背書。

總召邱臣遠提四項訴求：一、役期合理延長且要有全方位國防戰力考量。二、提升軍事訓練內容、落實提升射擊子彈數、放棄刺槍術、加強近身搏擊等。三、提振軍人的榮譽感、重振軍心、提高留營率。四、國軍高層要轉換思維，同步進軍和備戰方向。

幹事長張其祿指，相關配套如何落實、具體訓練制度及績效管理都要說清楚講明白，拿出績效指標供國人檢視。此外，學校如何因應兵役改變？政府如何協助役男與職涯銜接？相關單位都應提出配套措施，讓青年能安心服役。

張其祿表示，扣除健保、伙食費等，役男每月實領金額20320元，低於台灣基本工資，像變相要求年輕人自備糧草當兵，應衡量能否提高義務役收入，避免影響役男生計也提高服役意願。

立委陳琬惠質疑，台灣靶場稀缺，連常備部隊都不夠用，怎麼夠新增的義務役士兵進行訓練？外界詬病國軍實彈射擊數量過低、訓練內容無感，盼未來能真的落實科學訓練、合理強化一年役期的培訓課程，不要浪費青年時間。