接見日本議員 賴清德：互助合作面對印太地區各項挑戰

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪問台灣，副總統賴清德昨天上午接見，賴清德說，期盼雙方團結合作，充分發揮「台灣有事就是日本有事，日本有事也是台灣有事」這樣互助合作的精神，共同面對兩國及印太地區的各項挑戰。

賴清德致詞時表示，世耕弘成此行來訪，在印太和平與穩定問題成為國際矚目的時刻，意義更顯得重大。賴清德特別利用這一機會感謝日本政府在台灣遭逢疫情衝擊時，慷慨捐贈420萬劑疫苗幫助台灣社會度過難關。

賴清德對於訪團在繁忙的行程當中，特別撥空前往五指山弔祭前總統李登輝深表感激，也感謝用具體行動向國際社會展現台日感情的密切和關係的友好。而對於日本前首相安倍晉三不幸遇難，賴清德也再次表達最深沉的哀悼。

賴清德認為，對台日關係而言，李登輝和安倍兩位是非常重要的領袖，他衷心期盼大家共同團結合作、一起努力，讓李登輝和安倍的精神，可以永遠跟大家在一起。

賴清德表示，目前國際社會非常關心印太地區的和平與穩定，他希望台日雙方團結合作，不僅因應印太的和平穩定，也要共同面對氣候變遷所帶來的挑戰，以及兩國經濟發展的各項需求。他認為，透過彼此合作創造雙贏，充分發揮「台灣有事就是日本有事，日本有事也是台灣有事」這樣互助合作的精神，才能共同面對兩國及印太地區的各項挑戰。

隨後，世耕弘成致詞時，安倍不幸離世，台灣許多人士打從心裡表示哀悼，賴清德特地前往東京增上寺參加家祭，他也要由衷表達感謝。這次訪團前往李登輝靈前獻花致意，並前往高雄保安堂向安倍銅像致意，相信台日厚重情誼會永續發展下去。

世耕弘成提到，安倍過往經常提到日本與台灣是共享自由、民主、人權及法治等普世價值的重要夥伴。此外，台積電到日本設廠更彰顯台日在全球供應鏈上所扮演的關鍵角色。

世耕弘成表示，賴清德也再三強調，台日必須緊密合作促進印太地區的和平及穩定發展，而日本也必須擁有這樣的認知，也就是使用武力片面改變現狀的事情是絕對不容許發生的。他也指出，日本前不久才修正「國家安全保障戰略」等3分安保文件，相信這樣的做法可以對整個地區的和平與穩定做出貢獻，他也知道這3分文件的公布獲得台灣相當高的評價。