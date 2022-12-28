鏡電視立院受杯葛 籲設調閱小組

「鏡電視申請案充滿爭議，需要外部調查機制監督！」立法院28日就鏡電視案召開專案報告，但會前國民黨立委大幅動員，抗議NCC主委陳耀祥要強渡關山，通過鏡電視申照案。但陳耀祥回應說，已經請金管會、勞動部進行調查，並未要在本周通過申請案。但仍有立委不放心，臨時提案要求成立調閱小組進行調查。

批NCC不再獨立

立法院交通委員會28日邀請NCC主任委員陳耀祥，就「鏡電視申設及開播後爭議之處理與調查結果」進行專題報告，並備質詢，但數位國民黨團立委在質詢前提出程序發言，痛批陳耀祥護航鏡電視，在24日要鏡電視補件後，今日就要通過申設。

國民黨團總召曾銘宗痛批，陳耀祥說NCC是獨立機關，但NCC請鏡電視24日送件，28日就要強行通過，陳耀祥不配當NCC主委，所作所為都違反NCC組織法，既關掉中天，又開給鏡電視後門，「在你主政底下，NCC不再是獨立機關」，曾銘宗揚言，國民黨團將在朝野協商罷審NCC預算，希望主委能知錯能改。

需擱置鏡電視申照

時代力量立委陳椒華指出，原本NCC在上週就要通過審查，包含章程、董監事變更，「幸好NCC在有少數有正義感的委員堅持下未通過鏡電視申設。」陳椒華直言，在所有的爭議沒有查明前，不能再審查鏡電視執照變更案，否則只會讓執政黨的處境更慘，呼籲陳耀祥三思。

國民黨立委鄭麗文也說，鏡電視的董事長、總經理在內部的說謊疑雲，再加上鏡週刊與鏡電視瓜葛不清，鏡電視和NCC內部甚至都有提出檢舉，主委難道打算強渡關山，趁內閣要交接時要趕快通過此案？她質疑，民進黨敗選後怎麼不是在檢討，卻是在想著如何讓鏡電視通過。

並未通過鏡電視

對此，陳耀祥回應說，相關案件都依照行政程序法處理。此外，NCC在28日只是每週例會，並沒有要通過鏡電視的申設案，針對鏡電視的相關爭議，NCC已經請金管會、勞動部等單位調查是否有人頭股東。另外，有鏡電視董事告發裴偉違法背信，陳耀祥表示，會尊重司法判決的結果。

但陳椒華、洪孟楷、魯明哲認為《鏡電視》一案有諸多爭議，因此在質詢結束時連署提出臨時動議，要求NCC要與金管會聯手調查其金流、將相關事證移送檢調調查，並成立調閱專案小組，釐清並還原真相。

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