快訊

政局如棋「老天自有安排」？選縣長失利 卻當上立委、副市長

嚴防變異株 薛瑞元：自中國大陸入境要在機場做唾液PCR

暴升46.7%！今增27,942例本土、226例境外、25死 連8天往上

2030減碳可增5% 協助中小企業轉型

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

我國在2030年可望再減5%碳排！國發會28日公布「淨零轉型階段目標及關鍵戰略」，我國在2030年的減碳目標從原本的20%提升至25%，國發會主委龔明鑫也宣布，未來國家各項發展計畫都會經過「淨零碳排」概念審核，且未來會擴大協助中小企業淨零轉型，包括擴大企業輔導團、貸款利息補貼等。

助中小企業減碳

行政院環保署處長蔡玲儀簡報指出，國發會等跨部會曾於3月30日提出我國「2050淨零轉型」計畫，經過各部會規劃減碳方案後，將調整我國2030年減碳目標提升為23-25%，高於原來的20%。另外目前各部會有規劃12項關鍵戰略計畫，包括風光電、氫能、儲能、節能、碳捕捉等方向進行淨零轉型。

龔明鑫則宣布，未來國家重大發展計畫都需要通過「淨零轉型」框架審核，且歐盟2023年就要申報碳足跡、2026要徵收碳稅，未來將會擴大協助中小企業減碳，包括經濟部的節能輔導團、貸款利息補貼與節能系統智慧化等改善方案，詳細計畫會在明年春節前公布。

台灣減碳目標小

環保署長張子敬也說，除了未來包括再生能源的法規鬆綁外，還會推動資源循環推動費，促進企業轉型誘因。經濟部次長陳正祺補充，氫能未來有3大用途：發電、工業製程與運具，發電台電與西門子有合作，工業部分有中油與中鋼合作，氫能產業也有與加拿大、澳洲等國家合作，雖然很多技術尚未商業化，但2030年相關技術有望成熟。

被問到最新的《氣候變遷因應法》為何沒有討論「碳定價」的問題，張子敬則回應說，碳費不要是財政手段，因為這樣企業也會轉嫁給消費者，並非真心減碳，未來希望透過獎勵的方式鼓勵企業減碳，並與減碳額度搭配徵收機制，相關檢討方案未來也會陸續提出。

各國減碳目標不同

有媒體質疑，我國到2030年減碳僅達25%，比起日韓都高於40%似乎少了許多，對此，張子敬表示，我國碳排放2007年就已經達到高峰，因此減量比例較小是因為基準年的關係，且聯合國氣候會議也並未制訂統一減碳標準，只需要2050年淨零碳排即可。

【更多精采內容，詳見

減碳 碳排放

延伸閱讀

配合國際減碳標準提高 2030年減碳目標強化至24％

明年經濟情勢嚴峻？ 國發會主委：下半年會稍微轉好

國發會穩經濟 鎖定內需

立委質詢台積電赴美設廠 龔明鑫強調最重要的會留台灣

相關新聞

國民黨前議員林耕仁碩論涉抄襲 陽明交大今確定撤銷學位

代表國民黨角逐新竹市長落選的前市議員林耕仁，選舉期間遭檢舉其陽明交大碩士論文涉嫌抄襲，經校方學倫單位獨立審查，今確定撤銷...

段宜康建議跟黑金劃清界線 點名降低黃承國對黨影響力

民進黨九合一敗選後，蔡英文總統請辭黨主席，目前暫由高雄市長陳其邁代理黨主席，預計明年舉行黨主席補選，僅有副總統賴清德參選...

【重磅快評】避戰不是靠兵役 眾人皆醒唯蔡英文獨醉

蔡英文總統宣布延長義務役兵役役期為一年。網上年輕人談論起來，充滿著欲哭無淚的調性。批踢踢上有人說，如果還是除草、刺槍術那...

超徵稅收4.5億元 民眾黨立委籲合理分配經濟果實

台灣民眾黨今舉行記者會回應「還稅於民」等時事議題，立委賴香伶表示，外界對超徵稅收4.5億元有許多看法，希望還稅於民，但照...

兵役延長 民眾黨團呼籲民進黨團別送立法院審查

民眾黨團今舉行記者會回應兵役延長議題，呼籲蔡政府放棄政治算計，全民國防關乎台灣安全而非謀取政治利益的工具，役期延長不等同...

接見日本議員 賴清德：互助合作面對印太地區各項挑戰

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪問台灣，副總統賴清德昨天上午接見，賴清德說，期盼雙方團結合作，充分發揮「台灣有事就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。