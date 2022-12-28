2030減碳可增5% 協助中小企業轉型

我國在2030年可望再減5%碳排！國發會28日公布「淨零轉型階段目標及關鍵戰略」，我國在2030年的減碳目標從原本的20%提升至25%，國發會主委龔明鑫也宣布，未來國家各項發展計畫都會經過「淨零碳排」概念審核，且未來會擴大協助中小企業淨零轉型，包括擴大企業輔導團、貸款利息補貼等。

助中小企業減碳

行政院環保署處長蔡玲儀簡報指出，國發會等跨部會曾於3月30日提出我國「2050淨零轉型」計畫，經過各部會規劃減碳方案後，將調整我國2030年減碳目標提升為23-25%，高於原來的20%。另外目前各部會有規劃12項關鍵戰略計畫，包括風光電、氫能、儲能、節能、碳捕捉等方向進行淨零轉型。

龔明鑫則宣布，未來國家重大發展計畫都需要通過「淨零轉型」框架審核，且歐盟2023年就要申報碳足跡、2026要徵收碳稅，未來將會擴大協助中小企業減碳，包括經濟部的節能輔導團、貸款利息補貼與節能系統智慧化等改善方案，詳細計畫會在明年春節前公布。

台灣減碳目標小

環保署長張子敬也說，除了未來包括再生能源的法規鬆綁外，還會推動資源循環推動費，促進企業轉型誘因。經濟部次長陳正祺補充，氫能未來有3大用途：發電、工業製程與運具，發電台電與西門子有合作，工業部分有中油與中鋼合作，氫能產業也有與加拿大、澳洲等國家合作，雖然很多技術尚未商業化，但2030年相關技術有望成熟。

被問到最新的《氣候變遷因應法》為何沒有討論「碳定價」的問題，張子敬則回應說，碳費不要是財政手段，因為這樣企業也會轉嫁給消費者，並非真心減碳，未來希望透過獎勵的方式鼓勵企業減碳，並與減碳額度搭配徵收機制，相關檢討方案未來也會陸續提出。

各國減碳目標不同

有媒體質疑，我國到2030年減碳僅達25%，比起日韓都高於40%似乎少了許多，對此，張子敬表示，我國碳排放2007年就已經達到高峰，因此減量比例較小是因為基準年的關係，且聯合國氣候會議也並未制訂統一減碳標準，只需要2050年淨零碳排即可。

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