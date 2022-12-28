兵役延長配套不足 民眾黨籲說清楚

「教育部彈性服役、義務役勞退仍缺乏詳細規劃，希望政府儘速提出！」雖然支持延役，但民眾黨立委邱臣遠、張其祿、賴香伶與陳琬惠28日仍召開記者會，呼籲各部會儘速提出兵役延長配套措施。邱臣遠指出，落實訓練以外，改善軍紀也很重要，張其祿建議義務役薪水比照基本工資，賴香伶則呼籲勞退機制儘速修法。

應思考留才

邱臣遠表示，支持義務役延長，但許多配套方案蔡總統在記者會並未交代清楚，包括教育部的彈性服役方案，還有未來新訓練內容的落實，不要讓新兵又有浪費時間的感覺。他強調，國軍軍紀也是很迫切要改善的問題，國防部須思考如何留住優秀人才、更新將官的思維。

質疑，兵役延長根本不用修法，只要用行政命令即可修改，並送立法院查照就好，「為什麼要改成審查案？」張其祿說，這是民進黨想要甩鍋給在野黨，如果在審查時需要修正一些地方，恐會拖延兵役延長上路時程，屆時執政黨又有政治操作空間，呼籲民進黨不要將兵役延長改成審查案。

賴香伶也說，配套措施若有不足，行政部門需要出面說明，既然已經給一年緩衝時間，行政部門更應該好好面對，而非以「審查案」甩鍋給在野黨。

義務役應領基本工資

另外張其祿指出，蔡總統雖然說役男可以領26307元，但是扣掉勞退等金額，實領只有20320元，他認為既然都要服役一年，福利應該要更好，應該直接比照基本工資，其他勞退等支出由政府支應。民眾黨立委賴香伶則提醒，義務役要撥6%勞退需要修《勞工退休金條例》，目前尚未提出修法，需儘速提出。

賴香伶也說，之前國防部有針對改善軍營活動空間、改善軍營品質實施專案，有103處營區正進行修理，但目前還有78案還在施工中，希望加快改善。

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