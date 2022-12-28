為戶政資料外洩案 花敬群槓藍委一度走下備詢台

日前有駭客在網路論壇低價兜售超過2300萬筆的戶政資料，引發熱議。國民黨立委李貴敏今質詢時，為內政部戶政資安與內政部代理部長互槓，花敬群直指李貴敏問題抽象無法回答後走下備詢台，此舉惹怒李貴敏飆罵「你有資格下去嗎？上來！」兩人一度唇槍舌戰，互不相讓。

立法院內政委員會今審查112年度內政部相關預算案。李貴敏及時力立委邱顯智質詢時均關切日前的戶政資料外洩案調查進度。

李貴敏先是問，內政部有無做過體檢，是否發現資安漏洞？花敬群答詢表示，內政部確認過，資料不是從戶政系統流出，部分資料看起來是跟戶役政欄位雷同，但是由組合不同資料庫出來的。

李貴敏問，數位部要求各部會盤點關鍵資料上雲端，哪些資料會上雲端？花敬群說，像是國土空間、地理資訊系統、社會統計及人口資訊等，但是戶役政資料等個資一定是內網，絕對不會上雲端。

李貴敏又問，如何確保雲端上的資料沒有資安疑慮，又如何確保內網的個資沒有資安疑慮？內政部資訊中心主任黃國裕表示，相關個資都是在內網，內政部針對內網有稽核機制，當然也有分層權限控管等。李追問只要稽核機制就不會被駭？只要權限控管就沒有資安疑慮？花敬群開始不悅「委員這樣問，真的不知道妳要問什麼。」

李貴敏說，花說不是在內政部直接外流，但承認格式很類似，如何確保國人個資安全？「你講半天說是分層負責，哪個公司不是這樣做？」花敬群答「我們當然是依照資安最高規格。」李說「那都是空話」；花則說，絕對不是空話，背後都是實際作為，「妳問的可能才是空話，因為妳的問題沒有標準，我不知道怎麼回答妳。」

李貴敏說「因為你沒有做嘛！」花敬群隨即答「委員這樣說我完全不能接受；」李說「我的目的是在立法院質詢，不是卑躬屈膝讓你接受」，她是要讓民眾對於想知道的訊息能從行政官員口中說出來，解決心中的疑惑，花敬群講的解方，民間企業都在做，但依然無法確保資料被駭。

花敬群無奈表示，內政部絕對是用國家最高規格在做，因為時間到了他無法完整清楚說明。並表示，如果李貴敏把具體作為當作形容詞來說明，沒有人有能力回答這種抽象又不著邊際的問題，並重申「我的問題很具體，妳的問題根本無法回答，謝謝委員，」接著走下備詢台。

李貴敏見狀怒罵「你有資格下去嗎？上來！你站到備詢台上！你是什麼東西？囂張成這個程度！」花敬群走回台上後氣回「千萬不要這樣羞辱我們，國家資料庫真的是用最高規格在執行戶政管理，妳不能這樣問問題，我不能接受！」

李貴敏回，「我不在乎你接不接受，憲法規定我有質詢權你有備詢權，在我質詢過程還沒結束前，你沒有資格下去，你可以決定你要辭職，但在時間內，你就要站在備詢台上。」花敬群先是不斷答「謝謝委員指教」，並重申，李貴敏說沒有直接回答抽象的問題就說內政部沒有做，「人都要謙虛互相，妳這種方式羞辱官員不會加分的啦！」

邱顯智質詢時則追問，內政部什麼時候要查明此案並公布調查結果？花敬群說，現階段內政部作為都在協助調查局就個案偵查，也分析資料全力協助調查局確認，因為此案涉及到刑事，內政部確實無法釐清是哪個單位或哪個人把資料帶出去，一定要刑事調查工具才有辦法掌握。

花敬群說，他們絕對不會逃避責任，但資料庫是綜合的，調查結果涉及到資料可能流出的管道或過程，最後必須要是刑事認定，內政部不能公布調查資料，否則就是未審先判。