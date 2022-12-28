各縣市小內閣女性比 婦團：宜蘭、北市墊底 桃園退步最多

新任縣市首長已就任，各縣市小內閣名單大致底定。經婦女新知基金會統計新任小內閣性別比，發現澎湖縣政府小內閣女性比為21縣市中最高，達38.89%，不過，整體都沒有達到4成比例，顯見台灣女性的地方參政權仍有很大的改進空間，婦女新知呼籲各縣市首長應重視女性及多元背景參政人才，女性一級首長比例應達4成。

婦女新知指出，經統計，全台地方縣市政府小內閣的女性比例，整體而言未達4成。其中，澎湖縣政府小內閣女性比例為21縣市中最高，達38.89%，高雄市與連江縣政府並居第二，女性局處首長皆占37.5%。新北市、屏東縣、嘉義縣及苗栗縣政府小內閣女性比例皆有達三分之一，台中市長盧秀燕連任後小內閣女性比例上升最多，自選前17.24%提升至選後27.59%，共增加了3名女性局處首長，但仍未達到三分之一。

盡管整體來說，全國縣市女性局處首長比例些微上升，但新知說，有3個縣市令人極度失望。其中，宜蘭縣政府選前女性局處首長僅占4.76%，宜蘭縣長林姿妙連任後小內閣未變動，因此小內閣女性比例仍穩占22縣市中最後一名，與倒數第二名的台北市政府差距超過10個百分比。

再者，新知指出，台北市作為資源最豐厚的首都市政府，求才條件理應更好，可是台北市長蔣萬安上任後，小內閣女性比例僅16.1%，占比與前市長長柯文哲一樣低，在六都中敬陪末座，淪落為21縣市中倒數第二，且違反蔣萬安市長選前承諾小內閣任一性別不低於三分之一，違背政治誠信，只把性平當作口號？

除此，婦女新知表示，桃園市政府的小內閣女性比例，與舊任桃園市府相比退步最多，從37.25%降至18.75%，降幅達18.5%，落至倒數第三名，是所有縣市小內閣中女性比例唯一倒退的。新知表示，除小內閣女性比例跌幅驚人，桃園市長張善政競選時提出「婦幼局」的政見，明顯毫無性別意識，大開時代倒車，違反各國政府呼籲父親共同育兒的國際潮流及性別趨勢。

新知批評，過往婦女運動花了非常多力氣，在政府治理上將「婦」與「幼」分開，畢竟幼兒的服務、落實幼兒的權益，本不該與女性綁在一起，尤其照顧幼兒、保障幼兒權益，並非只是女人的責任，同時也是男人的責任、政府與社會的公共責任。

婦女新知基金會說，盡管論及提攜多元參政人才，主政者往往回以「用人唯才，不看性別」，但事實上，女性參政人才或多元背景的人才不容易被出身背景單一的掌權者重視，呼籲主政者積極發掘來自不同身份背景的人才，若已經有數個理想的人選，應優先任用女性與多元背景人才，也應積極起用具有性別意識的參政人才，深化地方治理團隊的性別意識。