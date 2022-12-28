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蔡總統喊備戰才能避戰 沈富雄：完全聽不懂

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委沈富雄。本報系資料照
民進黨前立委沈富雄。本報系資料照

蔡英文總統昨天公布兵役政策調整，並在記者會中表示，備戰才能避戰，能戰才能止戰。民進黨前立委沈富雄今天在臉書表示，蔡總統所說的這句話，他完全聽不懂，應該是嚇阻才能避戰，能贏才能止戰。

沈富雄指出，不管小備、中備或大備都不能避戰，備戰頂多使大家不必倉惶應戰，只有嚇阻才能避戰，而99%的嚇阻靠老美，「小咖的我們只能幫個小忙，擺擺樣」。沈說，對岸未必想打，只要美中不打，台海無戰事，台灣無事，全球無事。

對於蔡總統另一句話「能戰才能止戰」，沈富雄同樣提出不同看法表示，這個他也聽不懂。烏克蘭人算是能戰，迄今約已一年，還是不能止戰，只有能贏才能止戰；但能止的也只是戰役（Battle），不是戰爭（War）。

沈富雄引用美軍印、太司令的話「要打，就要贏。這一仗能贏，一定是曠時廢日」。美、中在太平洋打持久戰，台灣能倖免於難，自成一塊淨土嗎？

沈富雄說，美中不會打，不敢打也不能打，因為贏了，也是焦土一片；只要美中不打，為了統獨，台海是不會打的，因為小兩岸（strait）會融入大兩岸（Ocean）。

沈富雄敘述完對蔡總統所言完全聽不懂後，最後話鋒一轉表示，為了像個國家，蔡總統必須擺擺樣，這點他可以體諒。

沈富雄 台海 蔡英文

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