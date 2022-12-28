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稱「蔡英文式」的備戰無法避戰 趙少康：兵役延長不會變豪豬

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖╱趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。圖╱趙少康辦公室提供

蔡英文總統昨天宣布延長義務役兵期。中廣董事長趙少康表示，蔡英文說「備戰才能避戰」，但他認為，「蔡英文式」的備戰是不能避戰的，如果蔡英文將義務役兵期從4個月延到1年就以為老共不敢來了，那延到2、3年不是更好嗎？老共就嚇死了嗎？怎麼可能嘛。

趙少康強調，所謂的避戰是不去刺激對岸，維持兩岸和平，不會因為國防預算增加，兵役延長就變成刺蝟、豪豬。

趙少康說，兵役延長就是美國給的壓力，但蔡英文說沒有，「有就有嘛，一個總統為什麼要用騙的呢？要誠實嘛！」連AIT都發聲明說太好了，AIT都已經表態了。趙認為也應該建議美國恢復徵兵制，他們打越戰時就是徵兵制；如果恢復徵兵就會增加2、300萬兵，這樣中共才會怕，才能夠避戰，反觀台灣能夠增加多少兵？不要自欺欺人。

趙少康還說，政府怕得罪年輕人，讓他們在大學寒暑假可以分期當兵，但寒暑假不是拿來當兵的，可以去暑修、實習、出國等。而且這種短期訓練就跟救國團的戰鬥營一樣，真的可以增加戰力嗎？那還不如現在4個月。

蔡英文 趙少康

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