大讚殷瑋是「魔鬼教練」 徐巧芯：沒有他就沒有今天的我

台北市長蔣萬安延攬殷瑋擔任北市府顧問，引發外界討論。台北市議員徐巧芯今天說，殷瑋是她的魔鬼教練，她回顧自己的從政歷程，沒有殷瑋就沒有今天的徐巧芯，她祝福殷瑋在市政顧問的位置上能夠發揮國內外的經歷，讓台北市更好。

徐巧芯在臉書上表示，昨天有媒體問她對殷瑋人事的看法，有些人刻意想從這個議題上做負面觀點，塑造藍營集體對他不滿的情緒，批評他沒有戰力、沒有戰功，但找她問就找錯人了，因為回顧她的人生、從政歷程，沒有殷瑋就沒有她。

徐巧芯說，一切要回到她還是學生的時候的起點，殷瑋是國民黨青年團的執行長、國民黨發言人，在他任內，她進行多年的「魔鬼訓練」，現在回想起來根本就是地獄的生活。

徐巧芯說，包括每天早上6點起來看新聞，一整天都要把所有的新聞動態搞清楚，這一點她十年不變，到現在都還是堅持每天睡前要看完所有的新聞跟網路討論串，也包括學習寫新聞稿，還要求45分鐘內要完成，她總是會把殷瑋改好的稿子，跟她寫的初稿放在一起比較，用螢光筆畫出不同的地方，思考要怎麼寫能夠更快更好。

徐巧芯說，到現在她的臉書文章為什麼都是自己寫、留言自己回應，動作能夠這麼快就是因為當年的訓練都記在身體裡了。就是因為走過了這一遭，在殷瑋這位魔鬼教練的訓練之下，她變強了，成為後來大家所知的她，後來擔任了黨內許多重要人士的發言人，再參選台北市議員。

徐巧芯說，事實上還有更多更多像她這樣的人，有的人在幕前，有的人在幕後，因為殷瑋的發掘與訓練，都在這條公共事務的上走得更遠。「所以誰說他沒有戰力、沒有戰功呢？」

徐巧芯表達對殷瑋的感謝，謝謝他看到了大學時初出茅廬的她，邀請她到國民黨；謝謝殷瑋願意因為相信她有能力，因此最嚴格的標準訓練她，也讓她認識了這條政治路上這麼多的年輕夥伴，並且讓她知道這一路上必須要尋找更多年輕人跟他們一起走的道理。她也謝謝年輕時的自己願意接受所有的挑戰，不斷的成長。