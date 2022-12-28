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議長選舉跑票藍開除黨籍 趙少康：只見跳船哪來同舟？
國民黨發生正副議長投票嚴重跑票情況，跑票議員也遭地方黨部送案黨中央建議開除黨籍。中廣董事長趙少康今天直指黨主席朱立倫主席，除了開除一堆人的黨籍，並沒有把話說清楚，給大家一個交代。同舟計畫（回復遭開除、撤銷黨籍之黨員）的彈性卻是這種結果，黨主席和負責操盤的六星縣長是不是至少該給黨內同志們一個完整的說明？
趙少康表示，台南、高雄、基隆、花蓮4個地方議會的議長選舉，國民黨分別鬧了不同的笑話，將九合一的勝選功虧一簣。地方政治環境惡劣複雜大家都知道，民進黨也當然不是吃素的，但是從朱立倫接任以後的同舟計畫和以後的提名，不都是口口聲聲要彈性對應這種政治環境，寧可放棄原則也要遷就現實嗎？
趙少康認為，錯沒有關係，但是粉飾太平必會結出惡果，大家需要瞭解真相。
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