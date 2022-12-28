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普發現金或產業振興 民進黨立委看法不一
針對政府超徵4500億元，民進黨跨派系議員喊出普發現金一萬元，更有綠委喊出發現金跟振興券並行，民進黨立委王美惠今天再次呼籲政府，發現金民眾最有感，不要再發振興券。但民進黨立委鄭運鵬認為，政府要從振興產業思考，不是整體稅收不錯就普遍發回。
政府超徵稅收4500億元，跨黨派立委喊出「還稅於民」，建議春節前後普發每人現金一萬元。王美惠表示，近期收到很多民眾反映不要再發一堆振興券，直接發現金最好用，尤其是現在時機差，民眾一定會花掉，不會存起來，這次一定要發現金。
不過，鄭運鵬有不同看法，鄭運鵬表示，還稅於民這個概念有被誤導，政府不是超徵，一樣費率下納稅，可能景氣不錯納稅要多，沒有超徵問題。
至於稅收超過政府編列稅入預算，除用於還債外，因為明年初預期景氣較低迷，如何讓受衝突的產業得到更好照顧，這跟發現金概念不一樣，政府要從振興產業思考，不是整體稅收不錯就普遍發回，很多人沒有繳稅，應該要幫助更多需要幫助的產業跟國人，這樣做法比較實在。
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