普發現金或產業振興 民進黨立委看法不一

針對政府超徵4500億元，民進黨跨派系議員喊出普發現金一萬元，更有綠委喊出發現金跟振興券並行，民進黨立委王美惠今天再次呼籲政府，發現金民眾最有感，不要再發振興券。但民進黨立委鄭運鵬認為，政府要從振興產業思考，不是整體稅收不錯就普遍發回。

政府超徵稅收4500億元，跨黨派立委喊出「還稅於民」，建議春節前後普發每人現金一萬元。王美惠表示，近期收到很多民眾反映不要再發一堆振興券，直接發現金最好用，尤其是現在時機差，民眾一定會花掉，不會存起來，這次一定要發現金。

不過，鄭運鵬有不同看法，鄭運鵬表示，還稅於民這個概念有被誤導，政府不是超徵，一樣費率下納稅，可能景氣不錯納稅要多，沒有超徵問題。