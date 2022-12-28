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16歲兒未來要當1年兵 鄭運鵬要求政府須做2件事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
義務役延長為1年，民進黨立委鄭運鵬認為政府要清楚向社會說明，不能只靠民進黨的民代。本報資料照
義務役延長為1年，民進黨立委鄭運鵬認為政府要清楚向社會說明，不能只靠民進黨的民代。本報資料照

蔡英文總統昨召開國安高層會議，拍板義務役延長為1年。民進黨立委鄭運鵬16歲的兒子未來也要當1年兵，鄭運鵬表示，他支持恢復1年兵役，不過要求政府必須做到2件事，包括要向家長舉辦說明會，消除當兵浪費時間的成見，也應該安排軍方主動上政論節目說明，不能只靠民進黨的民意代表。

鄭運鵬表示，身為未來役男家長，昨日他開會時向政府相關單位提出2項要求，其中最重要的是一定要向家長舉行說明會；目前還在校的新制役男，不管是高中或大專生，都沒有服過兵役，直覺上會擔心甚至反彈，這很正常，一來時間變長，且大部分服過義務役的家長談到當年當兵，也會認為2年太浪費時間。

鄭運鵬說，政府有義務讓家長們知道新制兵役的訓練內容、待遇、甚至好處，扭轉他們上一代對於過去當兵的成見，「家長們有正確的概念，孩子們才有正確的想像。」

第二點，他呼籲從今天開始，政論節目和各種社團場合，都要安排現役軍方主管、相關機關主管主動上場說明，尤其是政論節目不能只靠民進黨的民意代表；先前新式教召的宣傳工作就做得很好，他會要求新制1年兵役的社會信任工作要做得更好。

鄭運鵬表示，新制1年兵役如果做得好，會帶來3個長遠的附加價值，首先至少能扭轉上一代服兵役的負面印象，讓新一代的役男退伍後講到當兵，是一段光榮而有價值的人生履歷；而透過合理的訓練和待遇，也能增加募兵志願役的意願，「當一年兵有成就感，再簽下去成為志願役就不難。」

鄭運鵬說，現在很多人對國防將官的反感，成見就是來自當年當兵的親身經歷，未來也有機會能提高國軍的社會地位，有正面的服役經驗，出社會後就會正面肯定國軍的價值。

鄭運鵬 兵役 民進黨

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