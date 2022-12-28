王鴻薇1月7日選前之夜 馬英九、蔣萬安將出席

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農選前之夜將找紙風車劇團來表演。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，她的選前之夜在1月7日晚上，由國民黨台北市黨部作主要規畫，目前就她了解，前總統馬英九、台北市長蔣萬安都在市黨部的邀請之列。

王鴻薇今天在議員李彥秀的陪同下到中山區松江市場掃街拜票，活動前接受媒體訪問。

王鴻薇說，選前之夜由台北市黨部做主要規畫，根據她了解，馬英九、蔣萬安都在邀請之列；王鴻薇之前接受媒體採訪時曾透露選前之夜的地點在榮星花園。

蔡英文總統拍板兵役延長，藍營多人提出看法，吳怡農說不要把國防議題當選舉議題操作。王鴻薇說，吳怡農在選戰期間也提到很多國安議題，她不知道這樣的指控是什麼意思，大家聚焦的是兵役改革除了加強國防防備之外，也希望讓役男不要覺得浪費時間，或是「票投民進黨、青年上戰場」，這是他們希望朝野該努力的方向。

媒體提問，根據TVBS最新民調，北市第三選區藍大於綠，王鴻薇支持度領先吳怡農。王鴻薇說，民調都是參考用，TVBS有一定公信力，他們一定會參考，最後十天會全力衝刺，努力爭取選民支持。

王鴻薇說，過去有些選區被大家說放顆西瓜也會贏，這樣的時代早就過去了，沒有任何選區有一定的藍綠結構比，現在很多人是選人不選黨，所以她會繼續用服務和問政爭取選民認同，不迷信於「藍大於綠」這樣的框架。

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