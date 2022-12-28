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影／兵役延長有助國防？ 侯友宜：要目標清楚、要安定民心

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午主持疫情應變會議暨市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午主持疫情應變會議暨市政會議後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

義務役確定延長為1年，是否有助國防戰力提升引發討論，新北市長侯友宜今天表示，和平穩定是首要任務，調整過程中一定要讓民眾清楚目標跟方向，所以任何調整一定要安定民心，讓大家團結面對。

蔡英文總統昨召開國安高層會議，並於記者會上宣布義務役延長為一年。她坦承，這是一個無比困難的決定，但身為總統、三軍統帥，確保國家利益、確保世世代代能永續民主生活，是她作為總統的無可迴避的責任；她同時強調，「沒有美方壓力」。

侯友宜今上午主持疫情應變會議暨市政會議後接受媒體聯訪時指出，和平穩定是政府要讓民眾安心的首要任務，每個步伐在調整的過程當中，一定要讓民眾很清楚目標跟方向，尤其在政策跟路線還是很重要的、正本清源，所以政府在做任何調整一定要安定民心，讓大家團結面對。

新北市長 侯友宜 蔡英文 兵役

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