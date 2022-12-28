影／兵役延長有助國防？ 侯友宜：要目標清楚、要安定民心
義務役確定延長為1年，是否有助國防戰力提升引發討論，新北市長侯友宜今天表示，和平穩定是首要任務，調整過程中一定要讓民眾清楚目標跟方向，所以任何調整一定要安定民心，讓大家團結面對。
蔡英文總統昨召開國安高層會議，並於記者會上宣布義務役延長為一年。她坦承，這是一個無比困難的決定，但身為總統、三軍統帥，確保國家利益、確保世世代代能永續民主生活，是她作為總統的無可迴避的責任；她同時強調，「沒有美方壓力」。
侯友宜今上午主持疫情應變會議暨市政會議後接受媒體聯訪時指出，和平穩定是政府要讓民眾安心的首要任務，每個步伐在調整的過程當中，一定要讓民眾很清楚目標跟方向，尤其在政策跟路線還是很重要的、正本清源，所以政府在做任何調整一定要安定民心，讓大家團結面對。
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