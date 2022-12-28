坦言北巿第三選區民進黨沒贏過 吳怡農：必須更努力

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選競爭激烈，民進黨候選人吳怡農民調落後國民黨候選人王鴻薇。吳怡農今受訪時表示，這場補選非常艱困，北市第三選區民進黨從沒贏過，3年前和對手差了6個百分點，必須更加努力，透過理念、政見爭取選民信任。

吳怡農今赴龍城、新東市場掃街前受訪時表示，民進黨在台北市第三選區從來沒有贏過，3年前與對手差了6個百分點，最終敗選，所以必須更加努力、堅持，透過理念與政見，爭取選民認同及信賴，這是非常大的挑戰。

吳怡農說，補選短短不到5周，今天只剩11天，要接觸將近30萬名選民，這非常困難，這也是為什麼需要這麼多好夥伴、好戰友、好前輩陪同，或當分身到各個社區拜票。

吳怡農指出，這場選舉非常艱困，不只選區艱困，期間也非常短，必須更加努力一步一腳印，所以才要爬樓梯、挨家挨戶問好、拜託、跟垃圾車，有居民在的地方就找機會拜託，在街頭巷尾開客廳會、宣講，唯有透過面對面拜託說明，才可能爭取到大家信任。

媒體追問，蔡英文總統暌違700多天於昨日受訪、現在民進黨內也定參選黨主席的副總統賴清德於一尊，是否有助選情？吳怡農回應，現在是地方立委選舉，大家都很關心國家安全議題、提升台灣競爭力，對選民的訴求和承諾，未來進入立院，一定是以國家安全、台灣競爭力、提升台灣國際化當作問政主軸，「大家還是要認清現實，就是我們在選的是一場地方選舉。」

另外，王鴻薇在Facebook上批評民進黨不思改革、不思檢討，論文抄襲事件民進黨沒有道歉。吳怡農說，他完全支持、尊重學術專業，每個當事人也都有上訴的權利，沒有任何問題。

吳怡農表示，民進黨過去幾周持續檢討，選民需要看見民進黨真誠、認真，才會再次信任支持，這也是這次在中山、北松山區的補選要做的努力，透過每一場客廳會、街頭宣講，當面和選民說明，希望1月8日大家可以站出來投票，支持正向的選舉文化。

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