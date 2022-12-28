游盈隆：以蔡總統選後態度 綠能寫出像樣檢討報告才怪

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書以「蔡英文暌違745天記者會，傳達了什麼訊息？」為題表示，民進黨2022敗選檢討報告，現在看來大概會難產，因為寫不出來，只能不了了之，這從暌違745天總統府記者會，蔡英文總統回應記者提問「要不要為處理林智堅論文門道歉」時，大打太極拳就看得出來，因為她根本無意檢討，更別說道歉了。

游盈隆指出，如此一來，主持敗選檢討的桃園市前市長鄭文燦還要怎麼檢討下去？更不用說鄭文燦本身就是「雙重論文門」的當事人。蔡總統昨天算是選後復出的第一次，除了做出「兵役延長為一年」的重大決定值得肯定外，其他對媒體提問的回應，包括內閣改組等，還是高來高去，不著邊際，展現她從政以來一貫面對媒體的風格。

游盈隆說，蔡總統記者會的總體表現，其實傳達了一個清楚的訊息，那就是「我蔡英文還是總統，我還是老大，沒被打倒，沒有跛腳，也沒有人可以取代我」，一言以蔽之，蔡英文還是蔡英文，不多也不少。

游盈隆表示，以蔡總統這種選後的態度，民進黨真能寫出像樣的敗選檢討報告才怪，包括檢討她沒收初選、扼殺黨內民主、無底限的護短、失去理想性、沒有發展願景、爭議性施政頻頻、黑金等。

游盈隆指出，在這種情況下，副總統賴清德要怎麼走出一條屬於自己的道路？恐怕困難重重，需要非凡的勇氣與智慧。