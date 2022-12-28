影／向恩恩爸道歉？ 侯友宜：配合中央檢討、全力以赴

新北市政府因為「恩恩案」遭監察院糾正，恩恩爸要求市長侯友宜應該給一個誠摯的道歉。侯友宜說，新北市府針對監院報告中的細項都細心檢討，事件當下也配合中央調整而檢討改進，到現在都如此態度，每項變化都會跟中央全力以赴、攜手面對；今年疫情尤其嚴重，基層壓力大，更該給前線人員鼓勵，未來也會努力。

監察院多名監委昨針對「恩恩案」召開記者會糾正衛福部及新北市府，恩恩爸表示，這證實「侯市府獨創SOP」，但新北市府還狡辯回應著，更令人憤怒的是，市府明明已知錯，過去八個月仍一路說謊硬拗，並在選後聯合媒體人想利用輿論把所有責任全權歸咎於家屬身上，實在太噁心也太卑劣了，請侯友宜給他一個誠摯的道歉。

侯友宜今上午主持疫情應變會議暨市政會議後接受媒體聯訪表示，在監察院報告中，市府針對每項細節都細心檢討，在事件當下，中央立即適時調整送醫流程，地方政府也立即配合檢討改進，這是不斷去做好精進，尤其疫情不斷變化過程當中，中央隨時在調整步伐，地方也隨時配合，到現在都用如此態度，中央地方一起做，守住新北市疫情，因為新北疫情是重中之重，所以每項變化都會跟中央全力以赴、攜手面對。

另外，新北市議員卓冠廷說，監察院糾正案已經證實新北市政府衛生局跟消防局有嚴重疏失，衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清應該要自請處分。侯友宜說，在這一波兩年多來的疫情，尤其今年每日確診數更多，基層人員負荷真的壓力非常大，但大家仍全力以赴，把握每分每秒，全力把事情戮力做好，人員真的很辛苦，更該給第一線人員鼓勵，疫情還沒結束，基層人員還會更努力守護市民。