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陳琬惠宣誓就職立委 邀宜蘭縣長林姿妙合作為民謀福祉
台灣民眾黨不分區立委高虹安當選新竹市長，懸缺由黨團主任陳琬惠遞補，今陳宣誓就職立委。一早陳琬惠和黨團總召邱臣遠等立委一起舉辦記者會，接著參加宣誓儀式，她坦言，今早就覺得心情轉換非常不同。
陳琬惠說，自己對立法院熟悉，但成為立委後要質詢和提法案，也是全新的體驗，還是要競競業業，非常小心；之前是幕僚，現在要站到台前質詢，角色完全不同。
陳琬惠表示，九合一選舉征戰宜蘭縣長，雖失利但感謝縣民給的肯定，會把競選時的政見繼續推動，她長期關注社會福利、社會創新、青年創業、地方創生等議題，會持續爭取。
陳琬惠邀請宜蘭縣長林姿妙合作，指林在地腳踏實地深耕多年，是目前宜蘭縣民最信任的首長，但中央對宜蘭縣的預算貧脊，盼在立委任期內，能從法治角度，中央地方一起為宜蘭縣民謀福祉。
邱臣遠表示，陳琬惠在民眾黨團成立就擔任黨團主任，是「最資深新人」，能無縫接軌展現戰力，陳經歷九合一選舉更接地氣，有更貼近民意的選戰經驗，相信未來可以一加一大於二，擴充地方服務、結合中央問政，服務一條龍。
邱臣遠說，陳琬惠過去在很多民間團體服務過，擔任過自律聯盟秘書長等職，非常符合民眾黨以台灣為民、以民眾為本的核心價值，未來黨內五位立委會在國會協同作戰，展現戰鬥力。
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