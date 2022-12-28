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兵役恢復至1年 陳水扁轟馬英九當年硬推全募兵制
蔡英文總統昨宣布台灣義務役兵期恢復至1年，前總統陳水扁給予肯定，但也將炮火瞄準前總統馬英九。陳水扁說，他任內將義務役縮短成1年，這已經是役期極限，馬英九上任後卻硬推全募兵制，最後改成4個月役期，礙於軍事訓練不足，導致無可用之兵。
陳水扁昨天下午在臉書「陳水扁新勇哥物語」貼文指出，2000年1月1日起，前總統李登輝在總統大選前將義務役役期縮短成1年10個月，同年5月20日他就任總統，8月1日起實施替代役，並逐年調整徵兵募兵比例，從6比4變成4比6；2004年1月1日起，他每年縮短役期2個月，直到2008年縮短為1年，這已經是役期的極限。
陳水扁說，馬英九硬推全募兵制，無視對岸大敵當前及美方的嚴重關切，特別是軍方專業意見。馬英九勉強推動4個月役期，礙於軍事訓練不足，導致無可用之兵。
陳也認為，蔡總統為了捍衛國家安全，經過2年評估恢復到2008年的1年役期，既無關俄烏戰爭，也不再有選舉考量，「才是我們的好總統」。
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