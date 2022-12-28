【專家之眼】大陸疫情惡化 我應及時遞出橄欖枝

近期中國大陸新冠疫情急遽惡化，確診人數大幅增加，醫療量能短缺，醫藥嚴重不足，恐將造成逾百萬人死亡。此時我國若能在大陸面臨世紀傳染病危機之際，及時伸出援手，不但可協助對抗疫情，更可降低兩岸的對立。

正當各國紛紛解封，北京當局卻採取堅持嚴格封控措施，本月突然放寬防疫措施，新冠病毒迅速在各地蔓延，醫院無法應對大量的確診民眾，民眾轉而至藥房搶購感冒藥與退燒藥品，即使中國為全球最重要的藥品生產國之一(如退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen），產量占全球三分之一，位居世界第一)，惟藥品以出口為主，國內庫存不足，許多人排隊搶購也拿不到稀有的藥物。

加上過去實施堅決清零政策，人民疫苗施打意願降低，接種比例不高，群體免疫力差，引發重病與死亡的人數大增。且又將進入地表最大規模人口遷徙-「春運」，加速病毒擴散，恐引爆人道危機，根據專家推估，可能導致百萬人乃至數百萬人喪生。

此次危機，幾乎是三年前疫情的翻版。2019年底從武漢開始傳播的新型病毒，快速在大陸擴散，造成大量的確診病患，並導致數千人死亡。當時口罩、醫藥與防護衣等醫療資源極度短缺，日本等國政府與民間伸出援手，捐助金錢以及大量的口罩、防護服、護目鏡等防疫物資。布魯金斯研究院(Brookings Institution)評論，此舉緩和中日二國幾代人的敵意。

反觀，在大陸爆發疫情不久，行政院長蘇貞昌即宣布口罩禁止出口，甚至無法郵寄給大陸親友，當時以國人優先尚可理解。惟隨著國家隊產能增加，蔡英文總統宣布，自2020年4月起將捐一千萬片口罩給疫情嚴重的國家，之後並陸續捐助各國，總數超過五千萬片，卻獨漏疫情最嚴重的大陸。中共抨擊民進黨「是在借疫情搞政治操弄」，過去縱然兩岸官方對立，民間對台還算友善；口罩事件後，連民間態度驟變，社群媒體中支持武統聲量大增。

蔡政府堅持親美抗中的路線，配合美方的作法，使得兩岸的敵意螺旋攀升，中共藉著美國議長裴洛西大動作訪台，發動大規模軍演，引爆第四次台海危機，兩岸關係高度緊張，美國預測中國大陸武力犯台的時間點愈來愈近。

為紓解大陸境內龐大的民怨，中共可能採「內部壓力外部化」，對台灣施加更多的壓力。國防部26日就公布，一日內有中共軍機71架次侵擾台灣，其中逾越海峽中線及進入西南空域達47架次，創下歷史新高。

上月底剛結束的九合一選舉，大打抗中保台的執政黨以慘敗收場，顯見許多國人已厭倦蔡政府的意識形態治國，將兩岸關係推向對立與衝突。兩岸距離相近、經濟相互依存、人員往來密切(如春節將有大量的台商回台)，大陸疫情惡化，也將衝擊台灣的防疫與經濟發展。

本文以為，政府與民間應將台灣餘裕的藥品及器材捐贈給大陸。一方面，協助大陸抗疫，同時也和緩對我國的影響；另一方面，更可藉此次機會，向大陸遞出橄欖枝，化解兩岸的緊張。

盼為政者能以智慧緩解兩岸仇恨!