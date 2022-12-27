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外傳柯文哲擬用「新故鄉」成立基金會 他急發聲明反對

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
新故鄉文教基金會董事長廖嘉展今緊急發聲明，呼籲呼籲民眾黨取消以「新故鄉」之名成立基金會。圖／擷取自廖嘉展臉書
新故鄉文教基金會董事長廖嘉展今緊急發聲明，呼籲呼籲民眾黨取消以「新故鄉」之名成立基金會。圖／擷取自廖嘉展臉書

前台北市長柯文哲有意參選總統，卸任後將成立基金會，近期傳出擬取名為「新故鄉」，但該名稱與在南投長年投入社造具指標性的「新故鄉文教基金會」撞名，該會董事長廖嘉展急呼籲民眾黨取消以「新故鄉」為名，避免徒增雙方之困擾。

柯文哲日前證實卸任後將成立基金會，備戰2024年總統大選，外傳柯文哲已經想好基金會的名稱，擬取名為「新故鄉」，基金會的位置設在台玻大樓，最快明年1月初成立。未料，「新故鄉」之名卻引發爭議。

自921大地震之後，就投入災區重建，透過社區營造成功在南投埔里打造「桃米生態村」的「新故鄉文教基金會」，在社造界極具指標性，而該基金會董事長廖嘉展今天緊急發表聲明，呼籲民眾黨取消用「新故鄉」之名成立基金會。

廖嘉展指出，今日透過網路新聞得知，民眾黨黨主席柯文哲，擬用「新故鄉」之名，成立基金會。與由李遠哲、陳亮全、紀惠容、路寒袖、江大樹、林秋芳、簡史朗和他等社造及文化界朋友捐助基金成立的「新故鄉文教基金會」撞名。

而「新故鄉文教基金會」這23年來從事社區營造與地方振興的工作，長期關注並參與社造、地方文化及永續發展，深受各界肯定與信任，具品牌口碑，且因績效卓著，今年更獲得文化部頒發第一屆「社區營造貢獻獎」。

廖嘉展表示，惟民眾黨為政治團體，與該會之文教性質不同。為避免往後雙方在名稱上的混淆與大眾不必要的誤會，呼籲民眾黨放棄使用「新故鄉」之名，取一個更符合民眾黨特質的名字，以免徒增雙方之困擾。

「新故鄉文教基金會」在921大地震後投入社區營造，成功打造南投埔里「桃米生態村」。圖／報系資料照
「新故鄉文教基金會」在921大地震後投入社區營造，成功打造南投埔里「桃米生態村」。圖／報系資料照

民眾黨 柯文哲 社區營造

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