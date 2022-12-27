外傳柯文哲擬用「新故鄉」成立基金會 他急發聲明反對

前台北市長柯文哲有意參選總統，卸任後將成立基金會，近期傳出擬取名為「新故鄉」，但該名稱與在南投長年投入社造具指標性的「新故鄉文教基金會」撞名，該會董事長廖嘉展急呼籲民眾黨取消以「新故鄉」為名，避免徒增雙方之困擾。

柯文哲日前證實卸任後將成立基金會，備戰2024年總統大選，外傳柯文哲已經想好基金會的名稱，擬取名為「新故鄉」，基金會的位置設在台玻大樓，最快明年1月初成立。未料，「新故鄉」之名卻引發爭議。

自921大地震之後，就投入災區重建，透過社區營造成功在南投埔里打造「桃米生態村」的「新故鄉文教基金會」，在社造界極具指標性，而該基金會董事長廖嘉展今天緊急發表聲明，呼籲民眾黨取消用「新故鄉」之名成立基金會。

廖嘉展指出，今日透過網路新聞得知，民眾黨黨主席柯文哲，擬用「新故鄉」之名，成立基金會。與由李遠哲、陳亮全、紀惠容、路寒袖、江大樹、林秋芳、簡史朗和他等社造及文化界朋友捐助基金成立的「新故鄉文教基金會」撞名。

而「新故鄉文教基金會」這23年來從事社區營造與地方振興的工作，長期關注並參與社造、地方文化及永續發展，深受各界肯定與信任，具品牌口碑，且因績效卓著，今年更獲得文化部頒發第一屆「社區營造貢獻獎」。