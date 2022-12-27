明赴立院報告 NCC：鏡電視資金來源無違反附款事證

鏡電視資金來源，究竟有沒有中資、究竟有沒有人借名登記、代持股份，一直都是市場最關注的話題；NCC（國家通訊傳播委員會）指出，鏡電視股東強調投資的資金都是自有資金，沒有中資、也無涉借名登記。NCC表示，就目前調查內容來看，鏡電視無明顯違反附款的具體事證。

NCC主委陳耀祥明日將赴立法院交通委員會，就「鏡電視申設及開播後爭議處理與調查結果」進行專題報告。

NCC表示，外傳該公司股東轉售股權予第三人或股東代持，甚或涉有中資情事，NCC已請該公司股東說明，除了陳姓股東之外，其餘6位股東來函表示，係以自有資金投資鏡電視公司、未有中資及無涉借名登記。

6名股東中，祝姓股東及蘇姓股東特別強調，並無媒體所稱與張高祥間有代持鏡電視股份情事，法人股東翰林育成股份有限公司則稱對本會所詢無相關陳述意見。

另外，陳姓股東雖未函復NCC，但委託其他股東代表出席該公司10月27日股東臨時會後，與全體股東一同發表聲明指出，全體股東均為本人投資，無代持、借名登記及轉讓股權情事，亦無違反NCC行政處分附款情形。

而在NCC找來股東詢問資金流向的同時，NCC也按照立院臨時提案決議，請金管會協助調查股東轉讓是否屬實、相關人等帳戶間金流是否涉陸資及洗錢等，同時，也函請經濟部投資審議委員會、勞動部協助了解案情。

NCC表示，金管會回函提到鏡電視不是其管轄機構，無管轄權也無相關資料；經濟部投審會稱並無受理陸、外資申請來台投資鏡電視紀錄；勞動部10月21日召開「研商鏡電視勞工權益保障相關議題會議」，會議紀錄提到鏡電視股權轉讓及發行特別股，鏡電視也在11月22日向勞動部要求更正會議紀錄內容。依現況調查結果，沒有明顯違反NCC附款的具體事證。

在資本額部分，NCC表示，鏡電視依照規範，就實收資本額變更為台幣20億元向NCC申請變更，由於NCC並未查到鏡電視有違反衛廣事業實收資本額、黨政軍及外資、中資等規定或違反附款狀況，12月21日許可實收資本額變更。

針對去年鏡電視營運狀況，NCC表示，鏡電視10月27日股東會通過公司110年財務報表，部分細項查核結果無疑義，不過，仍會請鏡電視提供股東會核定的相關報告。