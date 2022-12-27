蔡易餘為戰犯說向柯建銘致歉 「他是黑暗騎士我當小丑」

民進黨在九合一地方選舉慘敗，民進黨立委蔡易餘日前轉述前立委蔡啟芳的說法，點名民進黨立法院黨團總召柯建銘是頭號戰犯，事後遭到蔡啟芳本人否認。對此，蔡易餘今天親自向柯建銘致歉，「2年前他逼我撤案時雖然痛苦，但我有承認，柯總召是黑暗騎士，我當小丑即可。」

蔡英文今天邀請執政黨立法院黨團及立委舉行便當會，一行人在台北賓館討論強化全民國防兵力結構調整方案，蔡易餘透過臉書表示，他今天在台北賓館親自向柯建銘致歉，並且特別利用時間說明自己的論述。

蔡易餘指出，民進黨在2022年初剛完成四大公投的勝利，立法院卻在公投結果過後，緊接著一個禮拜的會期排審「新竹縣市」合併案，當下公投勝利的喜悅不見了，剩下的是「英人設市」私利的標籤，後來又因為苗栗縣與新竹縣有不同意見，此案胎死腹中。

蔡易餘認為，最好的布局應該是讓前新竹市長直接挑戰新竹縣長，為下一階段的大新竹合併案添燃料，但是林智堅選擇轉戰桃園，讓桃園準備多時的選將跳腳，而在新竹市長準備已久的前政務委員鄭宏輝爭取提名，願意參加初選，民進黨中央卻在林智堅的主張下徵召副市長沈慧虹。

蔡易餘說，結論就是桃園、新竹都在強大的少數意志下結束初選，留下「一人卡兩市」的不好印象，選戰後期更因為論文問題及新竹市長高虹安的攻擊策略而讓沈慧虹的優勢不見，造成桃竹雙敗，全國氣氛因此低迷。

蔡易餘說明，自己沒有料到在選後幾個禮拜，蔡啟芳忽然跳出來大喊蔡英文要對戰敗負責任，當然蔡英文身為黨主席有責任，但是這個責任背後也有蔡英文對於「英人設市」、「一人卡兩市」、「全黨衝撞台大」這些重要過程，她都是毫無保留相挺林智堅與柯建銘。

蔡易餘表示，所以既然要說檢討，只怪罪一人是省略了問題，應該把整體狀況一併還原、一併檢討，但是他做了不對的事情，「這些事都已經在選戰敗選好幾個禮拜有餘了，選前不講，留到現在開砲也根本只是馬後炮，這種馬後炮無助團結也徒增笑柄」。

蔡易餘指出，自己利用今天蔡英文約大家聚會的機會，親自向柯建銘致歉，相信柯建銘在這次選戰是為了子弟兵的成長，「一心求好心切而有失平日水準」，但是他在立法院的議事攻防，仍然無人能出其右。

蔡易餘憶及，柯建銘在2年前逼他撤案、刪除憲法「國家統一之目的」的增修條文前言修正案時，自己雖然很痛苦，但是當時他就有承認，「柯總召是黑暗騎士，我當小丑即可」。