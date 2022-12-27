自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪台 蔡總統明接見

「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急。」 蔡英文總統面對媒體問題，態度談笑自若，預告未來還有更多提問的機會，更風趣地說，「你們（記者）不是想我，是想問問題。」引來台下記者哄堂大笑，顯然是有備而來。 蔡總統自辭去黨主席，為民進黨敗選負責後，今日再度在鏡頭前露面，出人意表地，在暌違兩年多，首度接受媒體提問，大改過往保守問答的風格，讓媒體問到飽，重塑形象、重新出發的意味濃厚。

2022-12-27 19:00