快訊

李蒨蓉因「這原因」叫夫買威而鋼 醫搖頭：恐加重症狀

陸全國冠軍殞落…王一博27歲淋巴癌逝 為何他從不適到離世僅半年？

自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪台 蔡總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午於總統府內接見訪問團，就台日經貿交流、印太區域安全等議題深入交換意見。

張惇涵表示，此行為世耕弘成第三度訪台，訪團成員另包括山本順三（YAMAMOTO Junzo）、末松信介（SUEMATSU Shinsuke）、中田宏（NAKADA Hiroshi）、山田宏（YAMADA Hiroshi）、北村經夫（KITAMURA Tsuneo）、大野泰正（OHNO Yasutada）、堀井巖（HORII Iwao）、松川瑠衣（MATSUKAWA Rui）、加田裕之（KADA Hiroyuki）、生稻晃子（IKUINA Akiko）、友納理緒（TOMONOH Rio）等，共12位參議員，充分展現日本對台灣的大力支持，台日友好的深厚情誼歷久彌堅。

張惇涵表示，台灣與日本彼此為印太區域的堅實盟友，長年以來相互扶持的情誼也產生「善的循環」。期盼透過此行，台日雙方能夠持續深化合作夥伴關係，並持續為印太區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力。

總統府發言人 張惇涵 日本

延伸閱讀

蔡英文明早開國安高層會議 為兵役延長親上火線接受提問

蔡總統論文案彭文正被判敗訴 總統府回應了

拜登政府第7度對台軍售 總統府感謝

賴清德確診 總統府：症狀輕微感謝各界關心

相關新聞

NCC查鏡電視案「無違規」 藍諷：該查不查有存在必要？

日前鏡電視因疑似相關錄音檔及文件曝光，被質疑在申請新聞台執照過程違反NCC（國家通訊傳播委員會）規定，甚至出現關說疑雲，...

被問賴清德是適合的總統接班人嗎？蔡總統：我覺得他是啊

蔡英文總統今天宣布義務役延長為一年，下午在總統府舉行記者會，並開放媒體針對時事題問。有媒體問，副總統賴清德是否是適當的總...

745天沒接受媒體提問 蔡總統曝是「這原因」：以後考慮安排

蔡英文總統今天親自主持兵役政策調整記者會，也在睽違745天後再度接受媒體提問。被問及為何這麼長時間未接受媒體提問，蔡總統...

自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪台 蔡總統明接見

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午於總統府內...

拍板兵役延長「問到飽」 蔡總統強勢回歸 兩岸關係淪犧牲品？

「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急。」 蔡英文總統面對媒體問題，態度談笑自若，預告未來還有更多提問的機會，更風趣地說，「你們（記者）不是想我，是想問問題。」引來台下記者哄堂大笑，顯然是有備而來。 蔡總統自辭去黨主席，為民進黨敗選負責後，今日再度在鏡頭前露面，出人意表地，在暌違兩年多，首度接受媒體提問，大改過往保守問答的風格，讓媒體問到飽，重塑形象、重新出發的意味濃厚。

還稅於民樂觀其成 張善政：讓人民感受實質回饋

今年總稅收超過預算數估計達4500億元，創史上新高，外界盼財政部可「還稅於民」。對此，桃園市長張善政今天表示，還稅於民當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。