自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪台 蔡總統明接見
日本自民黨參議院幹事長世耕弘成率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午於總統府內接見訪問團，就台日經貿交流、印太區域安全等議題深入交換意見。
張惇涵表示，此行為世耕弘成第三度訪台，訪團成員另包括山本順三（YAMAMOTO Junzo）、末松信介（SUEMATSU Shinsuke）、中田宏（NAKADA Hiroshi）、山田宏（YAMADA Hiroshi）、北村經夫（KITAMURA Tsuneo）、大野泰正（OHNO Yasutada）、堀井巖（HORII Iwao）、松川瑠衣（MATSUKAWA Rui）、加田裕之（KADA Hiroyuki）、生稻晃子（IKUINA Akiko）、友納理緒（TOMONOH Rio）等，共12位參議員，充分展現日本對台灣的大力支持，台日友好的深厚情誼歷久彌堅。
張惇涵表示，台灣與日本彼此為印太區域的堅實盟友，長年以來相互扶持的情誼也產生「善的循環」。期盼透過此行，台日雙方能夠持續深化合作夥伴關係，並持續為印太區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力。
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