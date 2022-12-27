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監察院為恩恩案糾正新北市府 恩恩爸：沒收到正式調查報告
監察院調查「恩恩案」結果出爐，並糾正衛福部及新北市政府，今召開記者會公布6大缺失。新北市政府回應，針對中央意見都尊重；恩恩爸稍早則說，沒收到正式調查報告，要等監院名上網公告並詳讀後，才會回應。
監察院今針對恩恩案召開記者會，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華指出，這起悲劇屬政府失靈，中央、地方政府都難卸責，因此提案糾正衛福部與新北市政府。新北市新聞局回應，市府針對中央意見都會尊重，消防、衛生局也會隨中央步伐調整相關措施。
今各界都想了解恩恩爸對該事件看法，不過上午都未聯繫上，傳律師團下午會研商並提出回應。稍早實際訪問恩恩爸，他僅表示，他和律師沒有收到正式調查報告，要等監院明天上網公告，並在詳讀完報告後回應。
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