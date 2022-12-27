快訊

李蒨蓉因「這原因」叫夫買威而鋼 醫搖頭：恐加重症狀

陸全國冠軍殞落…王一博27歲淋巴癌逝 為何他從不適到離世僅半年？

退休台大土木系教授 涉領國科會補助費200萬遭搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監察院為恩恩案糾正新北市府 恩恩爸：沒收到正式調查報告

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
恩恩爸。圖／本報系資料照
恩恩爸。圖／本報系資料照

監察院調查「恩恩案」結果出爐，並糾正衛福部及新北市政府，今召開記者會公布6大缺失。新北市政府回應，針對中央意見都尊重；恩恩爸稍早則說，沒收到正式調查報告，要等監院名上網公告並詳讀後，才會回應。

監察院今針對恩恩案召開記者會，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華指出，這起悲劇屬政府失靈，中央、地方政府都難卸責，因此提案糾正衛福部與新北市政府。新北市新聞局回應，市府針對中央意見都會尊重，消防、衛生局也會隨中央步伐調整相關措施。

今各界都想了解恩恩爸對該事件看法，不過上午都未聯繫上，傳律師團下午會研商並提出回應。稍早實際訪問恩恩爸，他僅表示，他和律師沒有收到正式調查報告，要等監院明天上網公告，並在詳讀完報告後回應。

恩恩爸 恩恩案 監察院

延伸閱讀

恩恩案遭監院糾正 新北衛生局：虛心接受

監院發布恩恩案報告 新北消防局：予以尊重並會虛心檢討

恩恩案監院報告出爐 新北議員要求衛生、消防兩局長自請處分

選手背後默默付出一群人 新北發表2023年運動教練月曆

相關新聞

被問賴清德是適合的總統接班人嗎？蔡總統：我覺得他是啊

蔡英文總統今天宣布義務役延長為一年，下午在總統府舉行記者會，並開放媒體針對時事題問。有媒體問，副總統賴清德是否是適當的總...

745天沒接受媒體提問 蔡總統曝是「這原因」：以後考慮安排

蔡英文總統今天親自主持兵役政策調整記者會，也在睽違745天後再度接受媒體提問。被問及為何這麼長時間未接受媒體提問，蔡總統...

還稅於民樂觀其成 張善政：讓人民感受實質回饋

今年總稅收超過預算數估計達4500億元，創史上新高，外界盼財政部可「還稅於民」。對此，桃園市長張善政今天表示，還稅於民當...

監察院為恩恩案糾正新北市府 恩恩爸：沒收到正式調查報告

監察院調查「恩恩案」結果出爐，並糾正衛福部及新北市政府，今召開記者會公布6大缺失。新北市政府回應，針對中央意見都尊重；恩...

NCC查鏡電視案「無違規」 藍諷：該查不查有存在必要？

日前鏡電視因疑似相關錄音檔及文件曝光，被質疑在申請新聞台執照過程違反NCC（國家通訊傳播委員會）規定，甚至出現關說疑雲，...

完成兵役延長並公告 國防部長邱國正去留受關注

國防部推出恢復一年義務役方案，國防部長邱國正陪同出席總統記者會，但今天多由副部長柏鴻輝主導對外說明。據了解，邱國正部長辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。