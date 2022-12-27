NCC查鏡電視案「無違規」 藍諷：該查不查有存在必要？

日前鏡電視因疑似相關錄音檔及文件曝光，被質疑在申請新聞台執照過程違反NCC（國家通訊傳播委員會）規定，甚至出現關說疑雲，不過，NCC的專案調查報告今天出爐，其中包括鏡電視股權、財務爭義等都「無違規」，而是否有無關說則未提及。

國民黨立委洪孟楷批評，NCC整份報告總結「未發現任何異常」，根本是該調查的未調查，且該釐清的項目都僅由當事人自行說明及接受，如果獨立公正不存，「這個機關也就沒有存在必要」。

洪孟楷指出，NCC的專案報告一如往常的避重就輕，為何NCC總是跟國人生活在不同時空的感覺？試問有任何人會承認違反規定主動自首？是NCC太天真還是顏色對講什麼都算對？

洪孟楷也質疑，外傳明日NCC將趕在跨年前夕通過鏡電視執照，又跟去年農曆年前夕通過申請許可是一樣道理，就是趁過年焦點發散之時暗渡陳倉，呼籲NCC要面對及對全民交代，而非特定企業和派系。

NCC官員明天將到立法院交通委員會，針對鏡電視申照案的調查進行專題報告。

根據NCC專題報告的文件NCC針對「鏡電視財務問題、股權轉讓、董監事更迭、洩密疑雲所肇之經營與信任危機」等進行調查並說明，其中鏡電視股權爭議，包括傳有股東轉售股權予第三人或股東代持，或涉有中資等，NCC調查完都認為「未違反本會處分」。

而財務爭義部分，根據報告，鏡電視包括增資、鏡電視前董事長裴偉任內財務等爭議，NCC認為「查核結果為無疑義」。NCC報告也指出，鏡電視前董事長陳建平日前告發裴偉涉背信、詐欺、商業會計法等，NCC尊重犯罪偵查結果。

至於鏡電視董監事爭議，NCC報告認為，董事長解任方式「公司法」並無明文，若非章程另有規定，應仍以由原選任常務董事會或董事會決議為之較合理。