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完成兵役延長並公告 國防部長邱國正去留受關注
國防部推出恢復一年義務役方案，國防部長邱國正陪同出席總統記者會，但今天多由副部長柏鴻輝主導對外說明。據了解，邱國正部長辦公室幹部近期一口氣分別進行調職或晉升，外界關注明年春內閣改組後，邱國正可能卸任。
民進黨九合一選舉敗選後，層峰堅持留下蘇內閣，理由是還有重大政策要推動，兵役延長顯然是重中之重，而今此案初步完成規畫與宣布，蘇內閣明年春勢必面臨總辭，邱國正能否續任？受到關注。
據了解，在最近這波人事異動中，國防部部長辦公室主任溫學聖少將，調任陸軍計畫處長，政辦室處長鄭貴明少將升部長室主任；政辦室政務處副處長陳保坐上校，也調升政辦室政務處長。一連串首長身邊人員異動調升，讓軍中嗅到不尋常的氣息。
邱國正自退輔會主委、國家安全局長至國防部長，一路受到蔡政府肯定，尤其在今年共軍圍台操演中指揮若定，對國軍與國人都發揮安定作用。但來自美方的壓力中，除兵役延長外，還包括有文人領軍等議題。蔡總統今藉由邱國正全力支持下處理兵役延長問題，會否也同時完成文人領軍目標？受到討論與關注。
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