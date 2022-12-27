還稅於民聲浪大 總統：明年經濟情勢挑戰高 須預作準備

今年總稅收超過預算數估計可達4500億元，民進黨立委主張「還稅於民」。蔡英文總統今主持記者會受訪表示，疫情影響台灣近3年，加上明年經濟情勢挑戰很高，政府必須為明年情勢預作準備，行政院已開始討論各種方案，本周他們會找時間開國安高層會議，就總體經濟、產業所面臨的困境，政府要有什麼作為。

蔡總統表示，在具有困難、挑戰的經濟情勢下，社會上需要國家特別照顧的，政府會一一找出來。不同階段會有不同做法，面臨明年經濟情勢，政府確實要好好花時間來看要有什麼作為因應，重點是錢要花在刀口上，要幫助到真正需要幫助的人，所有方案需要審慎評估，有決定會跟大家報告。

媒體詢問，民進黨敗選後很多檢討聲音，包括網軍側翼、黑道入黨及抗中保台牌失效等。蔡總統說，選舉完除了中央黨部有檢討，副總統賴清德也和各地支持者有座談，她也邀請每個主要競選團隊座談，大致掌握一些在這次選舉中，人民想表達給執政者的訊息，政府會一一在後續提出很多方案和行政作為上來回應。

媒體追問，行政院長蘇貞昌是否會繼續留任，以及外界點名部分閣員應下台，內閣人事要調整到什麼幅度才符合人民期待？蔡總統僅答，這件事時候到了就會跟大家報告，不需要急著問這些事，「今天你們要報導的已經夠多了。」