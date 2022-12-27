台南市局處首長簽廉政公約 黃偉哲：市政清廉由我帶頭

台南市長黃偉哲25日就職當天，第一份簽署的公文是台南市政府透明廉政公約，今舉辦第二任期首次市政會議，由他擔任監誓人，副市長趙卿惠、葉澤山率領政務局處首長進行宣誓，隨即也簽署透明廉政公約。

黃偉哲表示，尋才費盡心思，「專業能力」和「即戰力」是最大考量，新任與留任人員無論在中央或地方，都有豐富的行政經驗。市政穩定、創新進步及清廉服務，需要靠事務官與政務官通力合作，期許行政團隊不負市民所託，以清廉、公開、透明為市府團隊所有成員都必須做到的最高原則，「清清楚楚、乾乾淨淨，沒有模糊地帶」，讓市政建設無縫接軌。

黃偉哲要求，自己和全體市府團隊都必須簽署廉政公約，並且定期向市民報告，「市政清廉由我帶頭」，接受全民監督，不僅公開、還要透明。

黃偉哲說，他上任4年以來，致力實踐「文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園」5大施政理念，推動台南各項建設，已逐步看到成果，接下來4年將以「便捷交通」、「青銀福利」和「清廉勤政」為3大施政方向，台南市政會做得更好。