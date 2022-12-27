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745天沒接受媒體提問 蔡總統曝是「這原因」：以後考慮安排

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，未來會視情況考慮安排媒體提問。記者杜建重／攝影
蔡英文總統表示，未來會視情況考慮安排媒體提問。記者杜建重／攝影

蔡英文總統今天親自主持兵役政策調整記者會，也在睽違745天後再度接受媒體提問。被問及為何這麼長時間未接受媒體提問，蔡總統表示，是因為過去一段時間受疫情影響，不過如果大家有這個需求的話，未來也會考慮來安排。

蔡總統指出，確實這段時間，透過記者會問答的機會比較少一點，可能是因為在疫情初期，太多人聚集在一起，確實讓傳統問答方式受了點限制。

蔡總統接著對媒體表示，「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒機會問了，所以不用著急」，台下一片笑聲後，蔡總統接續指出，「這麼好笑嗎」？蔡也說，總是要好好做好功課，才能解答記者問題，「所以給我時間做功課嘛」。

蔡總統表示，可是她常常對著媒體講話，應該是個常對著公眾講話的總統，只是沒有機會讓媒體朋友問問題，以後改進，「你們也不需要把所有問題問完，以後有機會的」。

疫情 記者會 蔡英文

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