小三通開通在即 連江縣長王忠銘跨海拜會航港局協商

春節小三通開放開放在即，為了處理相關前置準備，新科連江縣長王忠銘今日到台北拜會交通部航港局協商出入作業，並就新的一年，臺馬輪除役後續問題，以及新臺馬輪明年首航及未來營運等海運交通相關事宜進行意見交換。

今天是上班的第2天，王忠銘今天日上午10點在交旅局長林長青、連江航業董事長朱秀平陪同下，前往交通部航港局拜會葉協隆局長、劉志鴻副局長及相關處室，在協調會上，縣府就春節小三通專案相關問題，臺馬輪除役後續問題，新臺馬輪首航及未來營運。

行政院會已通過金馬地區民眾春節交通專案，首波開放以金馬地區民眾、大陸配偶優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。