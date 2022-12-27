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恩恩案遭監院糾正 新北衛生局：虛心接受

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中和2歲童恩恩今年4月染疫身亡，如今監察院調查結果事件出爐，糾正新北市府與衛福部。新北衛生局表示虛心接受並持續改善。本報資料照片
中和2歲童恩恩今年4月染疫身亡，如今監察院調查結果事件出爐，糾正新北市府與衛福部。新北衛生局表示虛心接受並持續改善。本報資料照片

新北市中和2歲男童恩恩今年4月染疫離世，恩恩爸質疑因救護車遲至81分鐘才抵達，導致孩子送醫後宣告不治。監察委員今公布調查結果，提案糾正衛福部與新北市政府。新北市衛生局說，新北依循指引精進送醫流程，如開設兒童就診綠色通道、推動居家照護，擴大醫療收治量能等，面對監察院的糾正，衛生局虛心接受並持續改善。

監察院今發布恩恩案調查報告指出，恩恩罹患新冠肺炎出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，恩恩家屬聯繫新北中和區衛生所未能接通，又撥打1922、119請求緊急送醫，但救護車抵達時距離家屬第1次進線已隔81分鐘，恩恩4月19日不幸病逝，成為國內首例兒童染疫後引發腦炎重症致死個案。

監委指出，中央與地方主管機關均未善盡職責，糾正衛福部與新北市政府，並促請該等機關就兒童緊急醫療救護相關問題落實檢討改善。

新北衛生局說，這起事件讓感染新冠肺炎兒童緊急送醫治療得以被檢視、討論，指揮中心隨即開放確診民眾自行就醫及公告兒童病例警訊表徵，新北市依循指引精進送醫流程，如開設兒童就診綠色通道、推動居家照護，擴大醫療收治量能等。

衛生局說，面對病毒永遠學習謙卑，防疫工作需要不斷檢討、修正、改進，對於監察院提出糾正意見，衛生局虛心接受，持續改善，盼各界能給第一線警消醫護給予支持鼓勵。

COVID-19 新冠肺炎 監察院 衛生局 恩恩案

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