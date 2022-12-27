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監院發布恩恩案報告 新北消防局：予以尊重並會虛心檢討

聯合報／ 記者李定宇王長鼎／新北即時報導

今年4月新北市中和兩歲男童恩恩，因確診叫救護車遲至81分鐘才抵達，送醫後宣告不治，監察委員調查後提案糾正衛福部與新北市政府，促確實檢討相關缺失。新北市消防局對此回應，內政部消防署在4月17日通報不必確定有接收醫院立即派遣救護車後，至昨天已載送COVID-19確診或疑似確診患者2萬4300餘人。

監察院今發布恩恩案調查報告，表示今年4月14日新北市中和區2歲男童恩恩罹患新冠肺炎，家屬當日電話聯繫新北市中和區衛生所未能接通，救護車抵達現場時距離家屬第1次進線119已隔約81分鐘。報告指出中央與地方主管機關均未善盡職責，因此糾正衛福部與新北市政府，並促請該等機關就兒童緊急醫療救護相關問題落實檢討改善。

新北市消防局對此回應，恩恩案發生後，內政部消防署在4月17日通報不必確定有接收醫院，立即派遣救護車前往，而後中央流行疫情指揮中心亦分別依序修訂公告及指引措施，遇兒童重症立即派遣救護車前往，消防局皆依循相關指引規定辦理。4月17日至昨天已載送COVID-19確診或疑似確診患者2萬4300餘人，皆於接獲民眾報案後立即派車。

消防局表示，針對重大或社會矚目案件，家屬如有聽取報案相關通話內容需求，會站在同理心的立場，在法律允許範圍內極力協助家屬。新北市是疫情期間最為嚴峻的區域，今年載送COVID-19患者就醫人數超過2萬7千人，第一線執行人員一直保持同島一命、齊心抗疫心態盡最大努力處理，請社會大眾持續給第一線同仁鼓勵。監察院提出的調查報告消防局予以尊重並會虛心檢討，積極改善。

監察院今發布恩恩案調查報告。圖／監察院提供
監察院今發布恩恩案調查報告。圖／監察院提供

新冠肺炎 COVID-19 救護車 恩恩案 監察院

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