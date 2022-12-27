恩恩案監院報告出爐 新北議員要求衛生、消防兩局長自請處分

今年4月新北市中和兩歲男童恩恩，因確診叫救護車遲至81分鐘才抵達，送醫後宣告不治，監察委員調查後提案糾正衛福部與新北市政府，促確實檢討相關缺失。新北市議員卓冠廷對此表示，糾正案已證實新北市府衛生局跟消防局有嚴重疏失，要求新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清自請處分。

監察院今發布恩恩案調查報告，表示今年4月14日新北市中和區2歲男童恩恩罹患新冠肺炎出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，恩恩家屬於當日電話聯繫新北市中和區衛生所未能接通，其後撥打1922防疫專線及119請求緊急送醫，然救護車抵達現場時，距離家屬第1次進線119已時隔約81分鐘。

監院表示，4月19日恩恩不幸病逝，成為國內首例兒童染疫後引發腦炎重症致死個案。監察委員本月21日通過調查報告，指出中央與地方主管機關均未善盡職責，因此糾正衛福部與新北市政府，並促請該等機關就兒童緊急醫療救護相關問題落實檢討改善。

新北市議員卓冠廷今對此表示，監察院的報告是替新北市府做原本該做的行政調查報告，由監察院把行政單位之前不願意公開事實告知關心疫情、恩恩案的國人。責任的歸屬，監察院雖有釐清但沒有咎責。糾正案出來了，但該負責的官員卻仍是不用負責，新北市政府的官員就可以繼續用打太極方式閃過所有質疑。

卓冠廷說，這份糾正案已經證實新北市政府衛生局跟消防局有嚴重疏失，要求新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清，應該要自請處分。他並質疑新北市長侯友宜，「你現在願意承認新北市政府有疏失，正式跟家屬道歉了嗎？」

新北市府今對調查報告表示，針對監察院就送醫流程，提出對衛福部以及新北市政府之糾正內容， 新北市政府表示事由當下，第一時間中央立刻進行檢討改進，並改變送醫流程SOP，市府衛生、消防兩機關也全力配合中央腳步隨之調整，對於監察院提出相關意見，市府都會予以尊重，消防與衛生兩機關會秉持不斷虛心檢視的態度，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，為防疫盡最大的努力。