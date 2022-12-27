快訊

老公逆風力挺宋逸民不挺她 小甜甜發聲了：有些遺憾

直播／義務役延長為一年 蔡總統下午3時30分親上火線接受提問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恩恩案監院報告出爐 新北議員要求衛生、消防兩局長自請處分

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
監察院今發布恩恩案調查報告。圖／監察院提供
監察院今發布恩恩案調查報告。圖／監察院提供

今年4月新北市中和兩歲男童恩恩，因確診叫救護車遲至81分鐘才抵達，送醫後宣告不治，監察委員調查後提案糾正衛福部與新北市政府，促確實檢討相關缺失。新北市議員卓冠廷對此表示，糾正案已證實新北市府衛生局跟消防局有嚴重疏失，要求新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清自請處分。

監察院今發布恩恩案調查報告，表示今年4月14日新北市中和區2歲男童恩恩罹患新冠肺炎出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，恩恩家屬於當日電話聯繫新北市中和區衛生所未能接通，其後撥打1922防疫專線及119請求緊急送醫，然救護車抵達現場時，距離家屬第1次進線119已時隔約81分鐘。

監院表示，4月19日恩恩不幸病逝，成為國內首例兒童染疫後引發腦炎重症致死個案。監察委員本月21日通過調查報告，指出中央與地方主管機關均未善盡職責，因此糾正衛福部與新北市政府，並促請該等機關就兒童緊急醫療救護相關問題落實檢討改善。

新北市議員卓冠廷今對此表示，監察院的報告是替新北市府做原本該做的行政調查報告，由監察院把行政單位之前不願意公開事實告知關心疫情、恩恩案的國人。責任的歸屬，監察院雖有釐清但沒有咎責。糾正案出來了，但該負責的官員卻仍是不用負責，新北市政府的官員就可以繼續用打太極方式閃過所有質疑。

卓冠廷說，這份糾正案已經證實新北市政府衛生局跟消防局有嚴重疏失，要求新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清，應該要自請處分。他並質疑新北市長侯友宜，「你現在願意承認新北市政府有疏失，正式跟家屬道歉了嗎？」

新北市府今對調查報告表示，針對監察院就送醫流程，提出對衛福部以及新北市政府之糾正內容， 新北市政府表示事由當下，第一時間中央立刻進行檢討改進，並改變送醫流程SOP，市府衛生、消防兩機關也全力配合中央腳步隨之調整，對於監察院提出相關意見，市府都會予以尊重，消防與衛生兩機關會秉持不斷虛心檢視的態度，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，為防疫盡最大的努力。

新北市長 衛生局 監察院

延伸閱讀

選手背後默默付出一群人 新北發表2023年運動教練月曆

監察院為恩恩案糾正新北市府 新聞局：尊重中央意見

恩恩案監院調查出爐 洪申翰：戳破侯友宜謊話籲道歉

監院：新北市政府拒絕提供恩恩案錄音 有傷政府威信

相關新聞

恩恩案監院報告出爐 新北議員要求衛生、消防兩局長自請處分

今年4月新北市中和兩歲男童恩恩，因確診叫救護車遲至81分鐘才抵達，送醫後宣告不治，監察委員調查後提案糾正衛福部與新北市政...

「還稅於民」是假議題？端賴蔡政府能否有感施政

蔡政府上台以來，在2018年、2019年和2021年均超徵稅收。截至今年11月為止，全年超徵稅收可望達到4500億元，包括民進黨立委在內，朝野政黨都呼籲還稅於民，讓人民可以共享經濟成果，獲得一些小確幸；不過，財政部卻聲稱，會用於減少舉債，讓政府財務更健全；一時之間，這項討論立刻變成假議題。

議長選舉後考紀案暴增 國民黨考量2024會從輕量刑？

剛結束的各縣市議會正副議長選舉，國民黨在多個縣市發生重大違反黨紀事件。國民黨高雄市黨部26日召開考紀會開出第一槍，將倒戈與民進黨合作的市議員曾俊傑開除黨籍。國民黨中央考紀會表示，將於台北市立委補選後舉行中央考紀會，將九合一和正副議長的違紀案一併處理。考紀會人員也透露，會研議把違反考紀的影響力納入處分考量之一。如此一來，苗栗縣、新竹市的違紀輔選黨員，都有可能逃過被開除黨籍的命運。

英系立委串聯主張發萬元 翁章梁：全民直接受惠越簡便越好

針對民進黨跨派系立委，紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，連任的嘉義縣長翁章梁說，因稅收實徵數大於預算數，是全民共同努力...

時力批氣候變遷法是沒牙的老虎 執政黨別想用席次輾壓

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，行政院版的「氣候變遷因應法」是一隻沒有牙齒的老虎，許多重要工具都是空白授權交由政府...

稅收超徵4500億 張麗善：物價上漲嚴重 還稅於民好過年

中央政府今年預估超徵稅收4500億元，綠營立委齊力喊話還稅於民，擬發放萬元現金或N倍卷。藍營雲林縣長張麗善也表態，現在物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。