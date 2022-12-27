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稅收超徵4500億 張麗善：物價上漲嚴重 還稅於民好過年

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
中央政府預估超徵稅收4500億元，雲林縣長張麗善表態支持還稅於民，並爭取地方基礎建設記者黃于凡／攝影
中央政府預估超徵稅收4500億元，雲林縣長張麗善表態支持還稅於民，並爭取地方基礎建設記者黃于凡／攝影

中央政府今年預估超徵稅收4500億元，綠營立委齊力喊話還稅於民，擬發放萬元現金或N倍卷。藍營雲林縣長張麗善也表態，現在物價上漲，10塊只能當3塊用，應要還稅於民讓百姓好過年，也使用後希望如有餘額，可挹注資源給非6都縣市，加強基礎建設。

張麗善說，她支持還稅於民，尤其近年來受新冠肺炎疫情影響，經濟產業面臨到困頓，甚至物價指數波動變高，10塊錢只能當作3塊錢用，百姓是面臨非常大的生活危機，如果此時能夠發放現金，讓大家好過年，相信大家會非常開心，她也樂見其成全力支持。

張麗善也說，若超收的稅金在使用後還有餘額，建議可針對6都以外、資源較不足的地方縣市，給予更多補助，讓地方縣市加強基礎建設，提升民眾生活品質及生活機能。

張麗善 新冠肺炎 疫情

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