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稅超徵4500億元 黃偉哲：政府應從善如流回饋利益眾生
政府稅收超徵4500億元，英系立委串聯要求發1萬現金、也有要求政府規畫N倍券。台南市長黃偉哲表示，雖然所謂的超收不一定是真的實際超收，而今既然木已成舟，他也贊成政府「從善如流」，把這筆錢回饋給所有百姓來「利益眾生」。
黃偉哲認為，所謂4500億超收應該是帳面上超收，很可能是稅務機關將「歲入基期」定在超低標造成。因為近年政府在個人免稅額度放寬、進口貨物商品紛紛減免稅收的狀況下，竟然還能超收這麼多。
黃偉哲建議高層應該要求稅務機關不能為了徵稅績效表現亮眼、甚至為了績效獎金而把歲入基期訂得這麼保守。他說，而今既然已經讓大眾普遍有政府超收稅額這麼多的印象，他也贊成政府「從善如流」，把這筆錢回饋給所有百姓來「利益眾生」。
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