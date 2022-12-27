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稅超徵4500億元 黃偉哲：政府應從善如流回饋利益眾生

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
稅收超徵4500億元。黃偉哲（左）認為政府應從善如流，回饋百姓利益眾生。記者周宗禎／攝影
稅收超徵4500億元。黃偉哲（左）認為政府應從善如流，回饋百姓利益眾生。記者周宗禎／攝影

政府稅收超徵4500億元，英系立委串聯要求發1萬現金、也有要求政府規畫N倍券。台南市長黃偉哲表示，雖然所謂的超收不一定是真的實際超收，而今既然木已成舟，他也贊成政府「從善如流」，把這筆錢回饋給所有百姓來「利益眾生」。

黃偉哲認為，所謂4500億超收應該是帳面上超收，很可能是稅務機關將「歲入基期」定在超低標造成。因為近年政府在個人免稅額度放寬、進口貨物商品紛紛減免稅收的狀況下，竟然還能超收這麼多。

黃偉哲建議高層應該要求稅務機關不能為了徵稅績效表現亮眼、甚至為了績效獎金而把歲入基期訂得這麼保守。他說，而今既然已經讓大眾普遍有政府超收稅額這麼多的印象，他也贊成政府「從善如流」，把這筆錢回饋給所有百姓來「利益眾生」。

黃偉哲 台南市長

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