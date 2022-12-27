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吳怡農被抓包瞄準鏡裝反 王鴻薇：不是拍照擺姿勢就是專家

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天到長春市場拜票並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天到長春市場拜票並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農主打國防專業，但臉書上貼出行軍時全副武裝的照片被生存玩家「抓包」光學瞄準鏡裝反。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，國防不是拍照擺姿勢就是專家，吳怡農應該回應瞄準鏡裝反是不是做秀做過頭。

王鴻薇今天在國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及中山區多位里長的陪同下到長春市場掃街拜票，受到攤商和民眾歡迎。王鴻薇之前曾排定要和國民黨前立委柯志恩到長春市場掃街，沒想到突然確診，改由柯志恩照原計畫掃市場當王鴻薇的「分身」，王鴻薇結束隔離後今天到長春市場「補掃」。

王鴻薇說，國防是很嚴肅的，不是只是拍拍照、擺個pose(姿勢)就假裝自己是國防專家，這件事情吳怡農也應該回應，為什麼被抓包，瞄準鏡裝反，是不是作秀作過頭了？

王鴻薇在市場巧遇台灣民眾黨議員林珍羽，兩人熱絡握手寒喧，彼此加油打氣，林珍羽還對王鴻薇說希望王鴻薇可以到中山區為大家爭取，王鴻薇說當然，一區只有一位立委，她一定不分黨派；林珍羽說今天陪同王鴻薇掃市場的松江里長蔣築諠和她很熟識，里長請她幫忙王鴻薇拉票，林珍羽說她會努力。

記者詢問是否支持王鴻薇，林珍羽說她最近還有在謝票，本來安排站路口，但怕中山區選民混淆怎麼同時有人謝票，還有人在拜票，所以她改成徒步深入市場、商圈等地謝票，沒想到今天遇到王鴻薇到長春市場拜票。

黃呂錦茹說，王鴻薇參選以來非常勤跑地方、基層，她對王鴻薇的選情很有信心，選舉難免支持者會有重疊，大家本就會互相幫忙、拜託。

王鴻薇之前提出的「還稅於民」近日在立院引發討論，多位民進黨立委近日提出類似主張。王鴻薇說，現在似乎民進黨各派系立委都呼應她所提出的還稅於民，這個方向是好的，她很希望在朝野立委都提出相關的政策跟相關的方向，行政院能趕快做出善意回應，並針對還稅於民趕快做出規畫。

國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(粉色外套者)今天到長春市場拜票，巧遇在謝票的民眾黨議員林珍羽(綠色口罩者)，兩人互相加油。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(粉色外套者)今天到長春市場拜票，巧遇在謝票的民眾黨議員林珍羽(綠色口罩者)，兩人互相加油。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(粉色外套者)今天到長春市場拜票，巧遇在謝票的民眾黨議員林珍羽(綠色口罩者)，兩人互相加油。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(粉色外套者)今天到長春市場拜票，巧遇在謝票的民眾黨議員林珍羽(綠色口罩者)，兩人互相加油。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(粉色外套者)今天到長春市場拜票，巧遇在謝票的民眾黨議員林珍羽(綠色口罩者)，兩人互相加油。記者徐偉真／攝影
國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(粉色外套者)今天到長春市場拜票，巧遇在謝票的民眾黨議員林珍羽(綠色口罩者)，兩人互相加油。記者徐偉真／攝影

王鴻薇 林珍羽 民進黨

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