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監察院為恩恩案糾正新北市府 新聞局：尊重中央意見

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
監察院今日開記者會，說明恩恩案調查結果，認為新北市府有缺失，需要糾正，新北市新聞局也對此作出回應。圖／報系資料照
監察院今日開記者會，說明恩恩案調查結果，認為新北市府有缺失，需要糾正，新北市新聞局也對此作出回應。圖／報系資料照

監察院調查「恩恩案」結果21日出爐，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華今舉行記者會說明，這起悲劇屬政府失靈，中央、地方政府都難卸責，因此提案糾正衛福部與新北市政府。新北市新聞局回應，市府針對中央意見都會尊重，消防、衛生局也會隨中央步伐調整相關措施。

新北市中和區一名2歲名為恩恩男童在今年4月14日，因新冠肺炎重症送往雙和醫院，經治療後去世，恩恩父親認為送醫急救過程遭到延誤。

趙永清指出，恩恩家屬在案發當天，兩度進線1922防疫專線，表明小孩情況危急、聯繫新北市衛生單位困難，請求協助送醫；但1922防疫專線未能明確傳遞衛福部「緊急避難外出不罰」、「情況危急得自行就醫」訊息，也沒發揮協助聯繫衛生機關處理功效，客服中心時隔2個半小時才通知相關單位，主管機關難辭督導不周之責。

新北市府新聞局表示，當時在事發當下，中央第一時間立刻就檢討改進，並改變送醫流程SOP，市府衛生、消防兩機關也全力配合中央腳步隨之調整。

新聞局指出，對監察院提出的相關意見，市府都會尊重，消防局與衛生局兩機關會秉持不斷虛心檢視的態度，積極隨疫情趨勢配合中央步伐調整相關措施，為防疫盡最大的努力。

衛生局 衛福部

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