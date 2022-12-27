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監委批侯友宜：恩恩案連見家屬都不肯 應更有溫度

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員葉大華、趙永清批侯友宜，恩恩案連見家屬都不肯，應更有溫度。記者蔡晉宇／攝影
監察委員葉大華、趙永清批侯友宜，恩恩案連見家屬都不肯，應更有溫度。記者蔡晉宇／攝影

監察院調查「恩恩案」結果21日出爐，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華今天舉行記者會說明。三位監委除了說明糾正衛福部與新北市政府原因外，也指出新北市長侯友宜在處理該案上，連和家屬見面都不肯，應更有溫度。

葉大華表示，過去金山小編過勞死案件中，侯友宜就有給家屬安慰致意；同樣發生在新北市，面對恩恩案卻不見同樣態度。葉說，當初事發處理決策時，侯友宜要授權處理，除了指令，要更有同理心，這也是施政團隊要一起去面對的。

葉大華指出，該案後來走到國賠，但恩恩爸也不是一開始就要爭取國陪，而是要真相，要求國賠金額也不過就是一塊錢。越是這樣情況，社會越針鋒相對，做為新北市大家長更要出面做調節，不要讓社會輿論被帶風向，甚至讓家屬被二度傷害、在傷口灑鹽巴。

趙永清表示，他和侯友宜之間有個重要交集，在健康幼稚園火燒車之後成立了基金會，他是立法院代表也是董事之一，侯友宜當時在警界服務，是家屬代表。針對恩恩案這個事情，都是喪失了最重要的兒子，相信侯一定會很有感觸。

趙永清指出，曾私下探詢新北市議員，侯友宜有沒有跟恩恩家屬見面，不過得到的答案是都沒有，「作為一市之長，不妨也要跟家屬見面，好好去傾聽、關懷、協助」。

對於該案引發政治效應，趙永清指出，調查報告在11月底才大致完成，所以上個月提是來不及的，在這個月才完成報告。調查過程當中的紛紛擾擾，之前又有選舉的問題，都是沒必要的。

新北市長 侯友宜 恩恩案

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