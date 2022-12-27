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監院糾舉恩恩案 莊人祥：會注意規範用語

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
監察院今日開記者會，說明恩恩案調查結果，指揮中心也對此作出回應。圖／報系資料照
監察院今日開記者會，說明恩恩案調查結果，指揮中心也對此作出回應。圖／報系資料照

監察院調查「恩恩案」結果21日出爐，監察委員趙永清、蘇麗瓊、葉大華三位監委今天表示，這起悲劇屬政府失靈，中央、地方政府都難卸責，因此提案糾正衛福部與新北市政府，強化兒童緊急醫療應變措施。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，已在居家隔離通知書明確增列「或需緊急外出就醫」等字眼，後續將審慎注意規範用語明確性。

主查監委趙永清表示，衛福部疾病管制署在事發當時實施的感染管制措施，都是為成人設計，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性；同屬政府機關，消防署在這方面就有較好的應變機制，衛福部顯有違失。

莊人祥表示，修正前「居家隔離通知書」範本的規範用語有欠明確，指揮中心後來已明確增列「或需緊急外出就醫」，後續將審慎注意規範用語明確性。

另外，1922專線主要提供「疫情通報與傳染病諮詢服務」，疾管署為協助偶有緊急就醫需求，以利後續追蹤管理。

莊人祥表示，經諮詢急診醫學會專家及參考內政部消防署相關救護應變指引後進線民眾如有緊急就醫需求，客服人員除先建議民眾直接撥打119或衛生局防疫專線外，增列民眾如有意識不清、喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶任一項症狀時，客服中心簡單填寫基本資料及症狀概述後立即後送相關單位，並以電話通知。

除此之外，也要求客服中心這類後送案件通話結束後至案件通報資料登錄於系統的作業時間以10分鐘為原則，並視實際執行狀況彈性調整。

居家隔離 衛福部 客服

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