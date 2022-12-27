恩恩案衛福部「禁居隔自行就醫」、1922未協助 王必勝這樣回

監察院調查「恩恩案」結果出爐，中央、地方政府都難卸責，監察院監委均提出糾正，其中衛福部疾管署在民國109年2月發布實施「感染管制措施」，禁止居家隔離、檢疫者自行就醫，但管制措施是為成人設計，沒有考量到兒童的特殊情況，缺乏彈性；1922專線未發揮協助聯繫衛生機關處理的功效等，對此指揮中心指揮官王必勝表示，還沒有收到糾正文報告，等看完相關內容再回應。

新北市中和區2歲男童恩恩，2022年4月14日罹患新冠肺炎出現發燒、意識不清、身體有紫斑、嘔吐、嗜睡等症狀，家屬當日電話聯繫新北市中和區衛生所未能接通，後撥打中央1922防疫專線、119請求緊急送醫，但救護車抵達現場時，距離家屬第1次進線119已時隔約81分鐘，4月19日恩恩不幸病逝，成為國內首例兒童染疫後引發腦炎重症致死個案。

恩恩過世引發家屬質疑延誤送醫，時任民主進步黨新北市議員張志豪、何博文今年6月向監察院陳情，監察委員趙永清、葉大華立案調查「恩恩案」，並於今日公布調查結果，監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊認為，家屬遵循政府防疫政策規定緊急送醫，卻未能獲得有效之緊急醫療救護，發生「政府失靈」效應，因此提案糾正。

除糾正衛福部疾管署以外，監委也指出，新北市府在本案緊急送醫的行政程序、行政效能上，確有許多應予改善的缺失，衛生局、消防局未能有效聯繫，應予檢討，並確實檢討改善執行面相關問題，避免再發生類似案例。

王必勝今日上午10點出席三軍總醫院後新冠肺炎整合門診周年成果記者會，他表示，目前還沒收到監察院糾正文，等看過糾正文後，或看完今日監察院記者會相關內容再做回應。

另國民黨團今日召開「疫苗受害審議一年沒下文 蘇貞昌的道歉太廉價」記者會，質疑目前疫苗受害救濟申請案仍有5000多件，是否能在2年內完成審查？王必勝表示，先前已經做過一次加速審查，現在皆採用分組審查去處理，有必要時會進一步增加人力，盡快將案件審查完畢。