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超徵稅收4.5億元 立委批加密貨幣等地下經濟未課稅
今年超徵稅收估計達4千5百億元，朝野立委多認為應還稅於民，民眾黨立委賴香伶今表示不反對共享稅收超徵，但呼籲朝野絕對不要錯失救勞保的機會。立委張其祿認為，應從稅制改善優先處理，同時積極檢討預算使用方式。
賴香伶回顧政府近年施政，「只看眼前、灑幣式政策」且各種浪費預算的弊案層出不窮，質疑「錢有花在刀口上嗎？自己每會期都質詢過行政院長蘇貞昌「勞保虧損要不要救、如何救？」但蘇都推給勞動部，勞動部長又推說社會要有共識，三年過去了，一拖再拖還是沒答案。
賴香伶指，蔡政府至今沒有任何要改革的意思，既然這幾年都有稅收超收，為何不ㄧ鼓作氣把一定的金額拿出來救勞保？建議參考挪威主權基金的設置，為勞保籌措緩衝基金，分五十年處理勞保過去因費率偏低造成的財務大窟窿。
張其祿認為，社會所得差距的改善透過政府移轉收支來達成，但依國發會統計來看，現今主要仍由社會福利支出來實現。行政院主計總處主計長朱澤民日前承認，台灣現行稅賦工具無法有效改善貧富差距，未發揮調節社會資源及財富功能；審計部報告也指出，台灣資本利得稅課長期未達成改善所得分配功能，造就目前貧者越貧、富者越富的兩極化發展。
張其祿指，稅制設計未符合公平分配與正義狀況，有該繳稅的人沒有繳到稅，像加密貨幣等地下經濟沒被課到稅、高所得富人避稅、繳的稅很少等狀況持續發生，讓乖乖繳稅的中產階級難以服氣多繳稅，籲政府善用財政工具有效改善貧富差，才能充分發揮稅制政策工具功能。
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